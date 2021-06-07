【世界盃外圍賽】對手無病徵確診港將憂心　AFC：一切如常

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-07 12:10

出戰世界盃亞洲區外圍賽C組分組賽的香港足球代表隊，周五（11日）會迎戰伊拉克，賽前傳出對手有球員確診新冠肺炎，賽會及亞洲足協（AFC）卻表示「波照踢」，令部份港將擔心受感染。

正在巴林征戰世盃外的港隊，首場比賽1：3不敵伊朗，由於港隊今輪輪空，職球員將待至當地時間周五才再硬撼勁敵伊拉克。不過，伊拉克後衛費亞斯（Ali Faez）日前確診新冠肺炎，難免令港將擔心受感染。

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亞洲足協：一切如常

據伊拉克傳媒報導，伊拉克大軍於上周三（2日）抵埗，當時全員檢測結果均屬陰性，惟大軍操練兩日後，方接獲巴林通報費亞斯確診。此子雖然沒有病徵，但已立即停止練習並要自我隔離10天，將缺席伊拉克餘下所有世盃外賽事。

伊拉克26歲後衛費亞斯（Ali Faez）日前確診新冠肺炎。（Getty Images）

伊拉克至今分組賽保持不敗之身，按圖觀看球星介紹：

至於港隊則獲賽會通知，費亞斯並無入住過港隊及其他球隊下榻的酒店，而由於伊拉克隊其他隊員沒有出現任何病徵，賽會暫不作出任何特別安排，訓練及賽事會如常進行。按賽程，伊拉克今晚（7日）會鬥柬埔寨，比賽也將如期上演。

按圖即睇球員由出發到抵埗後的隔離實況：

港將感擔心 「唯有做好自己」

雖然確診球員並沒跟港隊入住同一酒店，但他曾跟伊拉克大軍集訓，難保有傳播風險。港隊後衛馮慶燁透露，曾目睹其他伊拉克球員出入酒店時未有佩戴口罩，「就算自己衛生做得好，他們做不好的話，落場比賽也會有危險。但聽聞確診者沒有到過酒店，也算是安心一點。」

效力理文的防中顏樂楓就認為，唯有自己做好防疫措施，「做足一點，洗多點手，勤換口罩。」足總表示，港隊下次檢測會於賽前一日（6月10日）進行，現階段會再三提醒職球員要注意衛生。

新港隊全面拆解（01美術製圖）

首場鬥伊朗時正選上陣兼表現不俗的馮慶燁，表示擔心有感染風險。（香港足總）

而港隊在休息一天後也重投訓練，馮慶燁坦言球員相當精神，集中備戰，「相信經過第一場對伊朗的磨合，也提升了狀態，接下來會做得更好。」

顏樂楓則為去仗後備登場感到興奮，稱有助自己了解跟世界級對手的差距。可是他對下場是否擔正沒太大期待，「這是教練安排，非我可控制的事。希望有機會上陣的話，繼續為香港隊搏盡。」

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