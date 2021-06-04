世界盃外圍賽│港隊初哥成20年來首人　新世代安永佳的自我試煉

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香港足球代表隊今日（6月4日）凌晨在巴林出戰世界盃亞洲區外圍賽，僅負伊朗1：3，入波的前鋒安永佳賽後成為球迷新寵兒。

這位才首度穿上香港成年隊球衣的球員，射入了港隊自2000年以來作客西亞時的首個入球，背後豈是運氣使然？他期望用表現說服球迷信任新一代球員，終有一日，港隊會更上一層樓。

港隊雖然面對亞洲排名第二的強敵伊朗，仍展現出不死鬥心。結果憑於香港土生土長的24歲前鋒安永佳，在他的「大港腳」地標戰建功，以1：3力戰憾敗。

安永佳妙絕頭槌頂破伊朗　港隊頑抗僅負1：3

安永佳上半場踢得艱苦，在前線孤掌難嗚，但他沒有氣餒，用入球來說話。（香港足總）

港隊鬥西亞球隊從來也不容易，對上一次在西亞隊上入波，已是2015年世盃外主場2：3不敵卡塔爾，當時全場高呼「We are Hong Kong」的畫面，大概球迷們仍記憶猶新。

不過，若然要數到作客西亞隊時取得進帳，更是20年前的事——2000年11月12日，港隊作客阿聯酋以1：1賽和對手。巧合的是，當時入球的是前傑志及快譯通中場楊熙智；而當日同是「香港隊長」陳偉豪的港隊處子戰。

重溫港隊勇抗伊朗的精彩圖輯：（按圖放大）

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「一直想來場真正的考驗」

得知自己完成這項創舉，安永佳賽後卻意外地冷靜，「哈哈，Cool，還是在對亞洲排名第二的球隊身上入波呢。」無論在場內或場外，他總是充滿自信，或者是樣貌俊俏的緣故？不，別讓外貌掩蓋了他的努力，「我一直渴望入波，但我知道今場比賽很重要、對手也很強。我向來想測試自己；結果證明了我有能力跟他們一戰，信心也再提高了。」

穿起港隊9號球衣，所背負的壓力並不輕，但安永佳選擇用地標戰入波來回應，他會是下個港隊標誌性中鋒嗎？（香港足總）

別忘記，今季才是安永佳投身職業後首個正式球季，他於本地各賽事攻入11球。那些精彩的頭槌跟今場的同出一轍，也證明頂破伊朗大門沒半點幸運成份，是他訓練得來的成果。

而一直以來推動安永佳向前的，正是那份為出生地香港而戰的初心。他曾多次從訪問中透露，夢想就是穿起這件紅色戰衣，如今願望實現，心裏盡是甘甜，「感覺很奇妙，我為自己及返港後這一年的付出感到驕傲。」

深入了解更多安永佳的故事：

【港足日與夜．安永佳】始於神奇隊長的足球路　只想為香港創歷史

【港足．短說．安永佳】有一件事比外貌更重要

那天還在傑志中心期待自己有穿上球衣的一天，今日安永佳的名字已寫入港足史冊。（資料圖片）

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你信任新一代嗎？

港隊主教練麥柏倫這仗選用1.88米的安永佳取代夏志明，這位前鋒既有身高且有活力，或代表了港隊已迎來新世紀；但前途如何，仍掌握在新世代球員的手裡。

1997年出生的他說：「今晚港隊有許多青年人上陣，這些經驗很美好。這裏有的是才能跟潛力，只要大家信任青年人，我們肯定可以令香港隊變得更美好。」

自小渴望穿起的港隊球衣，安永佳用汗水換到手了，喜悅來得特別難忘。（香港足總）

當然，一切只是開端，香港隊仍有極大進步空間。但，至少未來的希望是看得見的，「期待能見證我們做得更多！」訪問尾聲，安永佳終於回應了唯一的感嘆號。相信大家跟他一樣，對港隊前景既緊張，又帶點興奮。

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