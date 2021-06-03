【世界盃外圍賽】免費直播香港隊三場分組賽　撐港足前必睇懶人包

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-03 08:00

世界盃亞洲區外圍賽C組分組賽因新冠肺炎而押後多時，今（3日）晚終於在巴林重燃戰火。香港足球代表隊相隔19個月後再戰這項大賽，派出甚為「新鮮」的人腳應戰。 在為港隊打氣之前，《01體育》先幫大家溫溫書，了解最新小組形勢，及港隊每個對手的近況。

在疫情橫行全球下，今次賽事在巴林以賽會制形式舉行（即集中於同一地方完成所有賽事），港隊跟其他參賽隊伍需生活於「隔離泡泡」內，由專車接送來往球場、酒店跟機場，避免跟外界接觸。

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按圖即睇球員由出發到抵埗後的隔離實況：

港隊餘下3場對手分別是伊朗、伊拉克及巴林，足總昨日公布直播安排，3戰全由Now TV 630及Now TV 633台直播。球迷亦可透過Now 隨身睇及Now 體育App免費收看Now 630頻道的賽事直播，比賽詳情如下：

6月3日 伊朗 Vs 香港 開賽時間：10：30 pm（HKT ) 6月12日 香港 Vs 伊拉克 開賽時間：00：30 am（HKT ) 6月16日 巴林 Vs 香港 開賽時間：00：30 am（HKT )

今次香港隊有23名球員遠赴巴林，在嚴密的防疫限制下代表香港出戰。（香港足總）

目前港隊以1勝2和2負得5分，在5隊內排行第4，僅力壓包尾的柬埔寨。雖然港隊跟榜首伊拉克及次席巴林，僅分別相差6分跟3分，數字上仍有機會爭奪每組首名與4支最佳次名的資格、直接晉級至世盃外下一圈。

可是同組對手實力較高，港隊要搶分始終有難度；相信首要任務是以第3名衝線，或成為最佳4隊小組第4名之一，憑此直入2023年亞洲盃外圍賽第三圈。

世界盃亞洲區外圍賽C組形勢。（亞洲足協）

新．香港隊以朝氣抗強敵

在外流到中國聯賽的球員均不獲球會放行下，港隊主帥麥柏倫今次選兵為球迷帶來驚喜，基頓、迪高、安永佳及余煒廉均首度入圍大港腳決選名單；而顏樂楓、梁冠聰及梁興傑更是事隔多年後再獲徵召，為港隊注入新鮮感。

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顏樂楓以勤奮戰勝天生劣勢 黃洋望新人捉緊機遇

理文中場顏樂楓憑今季表現贏得麥柏倫青睞，在8年後再度入選大港腳。（香港足總）

這支「新．香港隊」平均年齡約28歲，陣中共有9位25歲或以下的球員，並幾乎全數來自港超爭標組球隊，僅得冠忠南區前鋒夏志明成例外。

雖然辛祖及費蘭度兩名鋒將退隊，但麥柏倫最終未有補選，令港隊只剩3位前鋒可用，但預料港隊會以防守為主，相信兩人退隊對整體戰術發揮影響有限。然而港隊自2019年底東亞足球錦標賽後，已有一年半從未集訓及參與正式比賽，加上新兵較多，默契或會成為較輸蝕的一環。

第一場對手：伊朗

伊朗是小組中世界排名最高（36）的一隊，在亞洲中僅次於日本。（Getty Images）

屬小組「第一檔次」的伊朗成績不似預期，球隊先後不敵伊拉克及巴林，即使比兩隊少踢1場，出線形勢也顯得被動。而原先伊朗在餘下4場分組賽中，有3場會在主場出戰，卻因改踢賽會制而失去主場之利，因此該國足總早前入稟國際體育仲裁法庭要求推翻決定，但不得要領。

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按圖觀看伊朗球星介紹：

伊朗雖然未有在賽前安排友賽，但今次繼續以強陣出擊，大軍名單中包括首循環曾射破港隊大門的「伊朗美斯」阿斯蒙（Sardar Azmoun）、波圖前鋒達利美（Mehdi Taremi）及白禮頓球員查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh）等尖刀。

其中達利美在剛過去的歐聯8強次回合鬥車路士時，就在補時施展倒掛金勾轟入世界波，令艾度亞文迪束手就擒，幫球隊擊敗這支應屆歐洲盟主，只是總比數不敵對方慘遭淘汰。

【達利美倒掛金勾逐格睇（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7

第二場對手：伊拉克

長年經歷戰火的伊拉克，足球發展近年漸漸重回正軌。（Getty Images）

現處C組榜首的伊拉克，世界排名（68）屬全亞洲第七高，分組賽至今保持不敗之身。球隊曾兩度賽和巴林，其餘3場錄得全勝，包括在亞洲「二哥」伊朗身上全取3分。

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這支2007年亞洲盃冠軍，力爭繼1986年後再度勇闖世界盃決賽周，5月下旬已在國內第二大城市巴斯拉展開集訓，並在月底進行了兩場友賽。不過，伊拉克面對世界排名121位的塔吉克僅踢成0：0，而鬥「魚腩」尼泊爾雖大勝6：2，卻兩度遭對方攻破大門。

說到伊拉克焦點球員，必數年僅20歲的「00後」新星穆罕拿特阿里。這位現於卡塔爾球會艾杜希爾落班的前鋒，在國家隊平均每兩場入1球，他於今屆賽事已錄得4球進帳，肯定是港隊後防的心腹大患。

按圖觀看伊拉克球星介紹：

最後一場對手：巴林

巴林雖是第三檔次球隊，但實力不容忽視，有望晉級下一圈。（Getty Images）

擁有主場之利的巴林同樣不容忽視，這支世界排名98的球隊在分組賽亦未嘗敗績，現錄2勝3和、以兩分之差屈居次席，仍有機會直接晉級下一圈，力爭史上首度殺入世界盃決賽周。

巴林在缺少國內首位流歐中鋒、1.97米高的希拉爾（Abdulla Yusuf Helal），及國家隊劊子手拿薜德（Jamal Rashid）下，最近兩場友賽先跟歐洲強敵烏克蘭踢成1：1；之後約賽戰力稍遜的馬來西亞就以2：0輕鬆贏出，狀態似乎不俗。

艾路馬希（Mohamed Al Romaihi）：身高1.86米的前鋒，在上屆亞洲盃決賽周攻入兩球，包括射破韓國大門，幾乎逼和對手，今次將會孭飛。（Getty Images）

港隊首循環在主場曾逼和巴林，當時是球隊相隔6年來首度於大賽於西亞隊身上搶得分數。

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值得留意的是，該場比賽後巴林後衛巴吉爾於步入更衣室前，一度向香港球迷做出「拉眼角」動作，疑涉及種族歧視，結果被國際足協判以禁賽10場及罰款30000美金。然而這位27歲守將已刑滿復出，今次亦有隨隊出征世盃外，有望再跟港隊正面交鋒。

按圖睇巴吉爾疑種族歧視香港球迷：