【世界盃外圍賽】安永佳妙絕頭槌頂破伊朗　港隊頑抗僅負1：3

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香港足球代表隊事隔19個月後再戰世界盃亞洲區外圍賽，當地時間昨（3日）日硬撼伊朗，最終面對這支盡派英超及葡超兵的勁敵，港隊憑首度穿起港隊戰衣的安永佳跟鄭兆均合力射破對方大門，僅以1：3落敗。

世盃外C組第六輪，港隊於巴林穆哈拉格球場鬥同組實力最強的伊朗。主教練麥柏倫排出4-5-1防守陣式，前線令人意外地收起「子彈」夏志明，改由傑志前鋒安永佳擔正，是他首度為「大港腳」上陣。

安永佳迪高首度為港披甲

港隊左右兩翼則起用孫銘謙及擅踢右閘的徐宏傑；配以防中黃洋、梁冠聰及獲得首頂港隊喼帽的迪高，相信是想利用3人掃蕩及派牌能力。後防方面，在羅拔圖停賽下，艾里奧跟馮慶燁負責鎮守中路，傑志的陳晉一跟唐建文就分踢左右後衛，門神葉鴻輝毫無懸念地把守最後一關。

新港隊全面拆解（01美術製圖）

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賽前在小組僅排第3的伊朗，為延續出線希望許勝不許敗，也必須盡可能擴大得失球差。球隊今場遣強陣出擊，效力俄超辛尼特、外號「伊朗美斯」的阿斯蒙（Sardar Azmoun）、波圖前鋒達利美（Mehdi Taremi）、白禮頓尖刀查漢巴克殊（Alireza Jahanbakhsh）等流歐兵悉數正選。

伊朗零角度射破葉鴻輝

比賽在疫情下閉門上演，兩軍教練的提場透過直播都能聽得一清二楚，然而球場質素似乎未有改善，鏡頭所見草地有點凹凸不平。主守的港隊3分鐘先受考驗，伊朗左路傳中被改變方向，幸葉鴻輝反應快撲出，阿斯蒙補中卻省中回防的陳晉一，但球證指伊朗越位在先。

伊朗主要靠兩翼傳中製造威脅，港隊艾里奧及馮慶燁多次頭槌解圍。（香港足總）

伊朗今場多用兩邊斬中製造機會，初段其中一次傳中曾擊中艾里奧手部；及後達利美於禁區內倒地，但球證均無表示。港隊踢到上半場23分鐘失守，古利沙迪（Ali Gholizadeh）右路推落底線後於零角度用左腳急勁射門，葉鴻輝反應不及被射破十指關。

落後下港隊未有氣餒，重新開波後1分鐘後就獲得良機，一記後場長傳至禁區頂，安永佳把握對手解圍不遠左腳窩利抽射，惟埋門越楣而去。麥柏倫賽前揚言港隊不會放棄進攻，但上半場前線僅得安永佳單打獨鬥，更一度出現1打6的場面，實在是孤掌難嗚；港隊半場以0：1落後。

伊朗古利沙迪（白衫18號）上半場射破葉鴻輝十指關。（香港足總）

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安永佳鄭兆均合力破蛋

港隊下半場即變陣，由翼鋒鍾偉強入替徐宏傑加強邊路進攻，並將孫銘謙擺至右路，這位20歲小將52分鐘右路連過兩關再推入中路起腳，惜被對方中堅擋走。

雖然港隊漸有起色，但伊朗阿美利（Vahid Amiri）61分鐘離門20多碼遠射，皮球省中黃洋後彈高笠死葉鴻輝入網，港隊落後至兩球。伊朗隨即開始收起伊斯蒙及達利美等主力，港隊慢慢找到機會，74分鐘唐建文右路平飛球傳中，遠柱的鍾偉強無人看管下頂彈地波出界，錯失黃金機會。

安永佳首度為大港腳披甲，在前線單打獨鬥，最終跟鄭兆均合力射破伊朗。（香港足總）

伊朗84分鐘剩黃洋接受治理期間，把握多踢一人優勢由安沙利發（Karim Ansarifard）再入一球。不過，85分鐘黃威左路傳中由安永佳跳頂死角破網，賽會一度將入球計入鄭兆均名下，但最終足總證實入球者為安永佳，令這位前鋒在「大港腳」地標戰即有進帳，亦助港隊在強敵伊朗身上取得寶貴入球。

港隊最終以1：3不敵伊朗，賽後繼續排小組第四，下一輪賽事會輪空，休息至6月12日對榜首伊拉克；而伊朗則暫時以得失球壓過巴林升上次席。

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迪高今場在中場負責派牌及掃蕩，表現合格。（香港足總）

足總新行政總裁譚秋朗（右二）及主席貝鈞奇（中）今場比賽邀請傳媒、港超球會職球員及球迷參加睇波活動。（袁志浩攝）

按圖即睇球員由出發到抵埗後的隔離實況：

香港隊賽程：

6月3日

伊朗　Vs　香港

開賽時間：10：30 pm（HKT )

6月12日

香港　Vs　伊拉克

開賽時間：00：30 am（HKT )

6月16日

巴林　Vs　香港

開賽時間：00：30 am（HKT )

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