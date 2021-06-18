【港足】足總拒約滿前挽留主帥麥柏倫　僅以金錢考量無視備戰需時

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-18 20:09

香港足球代表隊主教練麥柏倫即將約滿，香港足球總會今（18）日召開董事會，原定就是否跟他續約作出決定。然而，會議最終未有結果，意味這位教練或會離任。

港隊在剛過去的世界盃外圍賽以小組第四名完成，並受惠於亞洲盃外圍賽改制，直接晉身外圍賽最後一圈，賽事預計於明年二月展開。不過，執掌港隊的芬蘭籍主帥麥柏倫跟足總合約將於今月底屆滿，足總今日召開特別董事會，討論他的去留問題。

港隊主教練麥柏倫的合約今月底屆滿，但足總未決定是否續約。（香港足總）

足總主席會後透露，麥柏倫目前已回家鄉渡假；他認為港隊在麥帥帶領下成績欠理想，但因外流球員未有入選、對手亦強，「不能怪他」。

重溫港隊煞科戰鬥巴林的比賽圖輯：（按圖放大）

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金錢問題成足總最大考量

其實港隊若要在亞洲盃外圍賽爭取成績，就必須盡早備戰。麥柏倫在世盃外煞科後就曾提及，希望港隊未來能增加常規集訓的次數，甚至跟鄰近國家約戰友賽。可是，足總似乎並不在意，貝鈞奇稱：「賽事明年2月才踢，非當務之急。現在找他回來的話，洗費（會增加）、合約長短都要考慮。」

足總主席貝鈞奇形容續約非當務之急。（資料圖片）

足總或再啟全球招聘 曠日費時

麥柏倫在執掌兩年間，港隊戰績為1勝2和9負，入4球失24球。假如港隊在月底前仍未跟他續約，這份芬蘭教練便有權接受其他合同。對此，貝鈞奇指：「他另謀高就的話，也沒有辦法。」

不過，若足總最終另覓主帥人選，定必再召開全球招聘程序，按慣例約花上只少3個月時間。而疫情下招攬難度相信會大增，屆時新教練又要重新適應、港隊甚至因此再改變踢法的話，對港足發展無疑是沉重打擊。

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