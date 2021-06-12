世界盃外圍賽│ 賽前播國歌現小插曲　港隊致命犯錯一球僅負伊拉克

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-12 02:23

世界盃亞洲區外圍賽C組，香港足球代表隊今（12日）凌晨鬥伊拉克，結果因中堅馮慶燁上半場一次犯錯，以0：1僅負於對手腳下。

已提早出局的港隊上一輪休戰，相隔8日再於巴林穆哈拉格球場迎戰伊拉克，力爭成為4支最佳小組第4名之一，務求直接晉級2023亞洲盃外圍賽第三圈。

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安永佳夏志明齊擔正 羅拔圖復出

港隊今場延續4-5-1陣式，中路依然由馮慶燁伙拍艾里奧鎮守，兩閘起用陳晉一及徐宏傑；防中以停賽期滿的羅拔圖取代梁冠聰，黃洋及迪高就繼續正選上陣。去役踢正中鋒並取得入球的安永佳改踢右翼，慣常踢攻中的黃威移向左路，「快馬」夏志明於最前線衝鋒陷陣。

夏志明成為今場港隊最前點，主要負責接應長傳打反擊。（香港足總）

+ 7 + 7 + 7

至於剛以4：1擊敗柬埔寨的伊拉克，至今仍保持不敗身。球隊先有後衛費亞斯（Ali Faez）確診新冠肺炎退隊，再有兩名球員累積兩黃停賽。不過，伊拉克有「00後」當家射手穆罕拿特阿里（Mohanad Ali）擔正，同時派出效力美職溫哥華白帽的阿里卡特謙（Ali Adnan Kadhim）及外流俄羅斯的22歲中場夏迪（Safaa Hadi）等。

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效力傑志的羅拔圖今場復出，並出任防中。（香港足總）

賽前播國歌「蝦碌」 港隊犯錯先落後

賽前出現小插曲，當地播放中華人民共和國國歌時，意外連播兩次，但港隊球員「處變不驚」。首循環港隊以兩球敗予伊拉克，今仗初段亦縮後防線嘗試穩守突擊。7分鐘馮慶燁中路清脆攔截剷中波卻被球證吹罰，港隊於禁區頂危險地帶輸罰球，伊拉克由阿里卡特謙主射卻省中人牆高出。

4分鐘後港隊防線犯錯，伊拉克一記右路半腰波傳中，馮慶燁在對手力逼下一記插水式頭槌欲解圍卻慘變擺烏龍，港隊先失一球。

伊朗憑港隊中堅馮慶燁擺烏龍先開紀錄。（香港足總）

落後下港隊一度繼續縮後，令伊拉克可輕易斬中、甚至連後衛也壓前，惟一直未能製造威脅。港隊主帥麥柏倫賽前稱球員會堅持用波，球隊中段也一度有組織空間，但卻難運球至前場；大腳長傳反擊，前線又甚少成功接應。直至完半場前港隊終於成功壓前，數次短傳後由黃威於左路崎角位轉身試射，但省中對方後衛彈走。

余煒廉後備演地標

港隊下半場由余煒廉入替馮慶燁，是這位理文中堅的大港腳處子戰。47分鐘卡森（Mohammed Qasim）突破港隊防線半單刀，但被葉鴻輝出迎封走。及後麥柏倫再換走夏志明，由孫銘謙後備上陣，把安永佳移回中鋒位。

港隊變陣後漸見起色，孫銘佳72分鐘把握機會後上起腳，惜未能命中目標。而從直播可見，麥柏倫中段不斷鼓勵麾下，一度向防中迪高大嗌「Come on！We need you！（來吧！我們需要你！）」。

港隊最終咬緊牙關不致多失，以0：1落敗，賽後繼續排小組第四，伊拉克則重返榜首。而較早前伊朗10：0大炒柬埔寨，升上第二位，柬軍就繼續包尾。

新港隊全面拆解（01美術製圖）

按圖即睇球員由出發到抵埗後的隔離實況：