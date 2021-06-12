世界盃外圍賽｜港隊進攻乏力主帥歸咎疫情　黃金一代隊長演地標戰

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-06-12 10:28

香港足球代表隊今（12日）凌晨於世界盃亞洲區外圍賽C組鬥伊拉克，結果以一球烏龍波飲恨。 港隊主教練麥柏倫上任兩年，一直希望改善球隊由守轉攻的問題，然而今場在沒有外流兵坐鎮下，港隊進攻仍顯得有點乏力，他如何回應？

縱觀今場賽事，伊拉克進攻其實未算有太大威脅，港隊入局後已慢慢找到防守敵軍的方法，只可惜中堅馮慶燁早段頂入烏龍球，港隊前場壓逼亦來得太遲，即使尾段搶回部份優勢，結果仍無法追和，以0：1飲恨，全失3分。

賽前播國歌現小插曲 港隊致命犯錯一球僅負伊拉克

港隊因一記犯錯全失3分，隊長黃洋難掩失落。（香港足總）

主帥批港隊進攻乏力 歸咎欠訓練時間

向來偏重防守的港隊主教練麥柏倫坦言，對賽果徹底失望。他形容該記烏龍球是「愚蠢」及「低級」犯錯，強調比賽應以0：0作結，「我們很努力、防守很有系統，伊拉克根本難以撕破防線、製造入球機會，能夠贏波是有運。我們值得一場和波。」

港隊主教練麥柏倫賽後指伊拉克獲勝是有運。（香港足總）

雖然麥帥賽前已強調港隊要加強由守轉攻的能力，但今場球員在組織上依見有點吃力。他不諱言批評球員走位及傳送「糟糕（terrible）」，「當我們控球時，總是很容易失掉皮球，也要改善用波質素。」

然而有關問題早於麥柏倫上任初期已存在至今，尤記得在2019年4月兩球不敵中華台北、9月首場世盃外作客僅和柬埔寨，麥帥已說過類似的話。兩年間港隊已一直在這方面下苦功，成效卻未算十分顯著，他歸咎於疫情，「球隊今次沒有外流球員；疫情關係，我們有1年半沒集訓，但伊拉克、伊朗及巴林這段時間甚至有比賽。」

重溫港隊首仗對伊朗的報道：

安永佳妙絕頭槌頂破伊朗 港隊頑抗僅負1：3

港隊初哥成20年來首人 新世代安永佳的自我試煉

港隊進攻的傳送及走位仍有很大進步空間。（香港足總）

+ 14 + 14 + 14

「黃金一代」隊長演地標：是榮幸

至於下半場後備入替的中堅余煒廉，以22歲之齡獲得首頂港隊「喼帽」。這位2014年以隊長身份助港足U16歷史性勇闖亞少盃（亞洲足協U16足球錦標賽）決賽周的球員，曾被外界譽為「黃金一代」，今日終可穿上大港腳戰衣。他賽後說：「很開心，穿港隊波初是一種榮幸。」

余煒廉透露，教練希望他盡量看管敵軍前鋒，減少對方射門及頭槌威脅。他最後總算表現不過不失，避免港隊再度失波，自評僅僅合格，「6分吧（10分滿分），還有細節可做得更好，仍需要累積經驗。」

余煒廉（左）今場後備登場，上演他在香港成年隊的地標戰。（香港足總）

已篤定出局的港隊最後一輪會對有主場之利的巴林，雖然球員面對西亞兵時陷入劣勢，但麥柏倫仍希望球員盡全力抗敵，「基因令球員不及身型對方強壯，但我們可以跑得更快、有更好的技術甚至頭腦。所以青訓是我們最重要的事，未來需要出產更多優秀的本地球員。」

免費直播香港隊三場分組賽 撐港足前必睇懶人包

香港隊餘下賽程： 6月16日 巴林 Vs 香港 開賽時間：00：30 am（HKT )

新港隊全面拆解（01美術製圖）

按圖即睇球員由出發到抵埗後的隔離實況：