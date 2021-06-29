排球熱話︱波蘭隊長「神接發」技驚四座　冷靜修正再扣殺得分

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-29 21:03

接發球，是排球比賽一大關鍵，國際排聯（FIVB）男子國家聯賽四強戰，波蘭隊長古比克（Michał Kubiak）接發時腦筋急轉彎，使出令人意想不到的一招，震驚世人。

排球國家聯賽四強波蘭對斯洛文尼亞，比賽期間，33歲的古比克在一次接發球時有點失位，他站得太前，正當皮球已飛到，眼看快要失分，他靈機一動放棄用手接球，站直身子用心口控定排球。

皮球隨即彈高，神奇地跟用手接一樣飛到隊友位置，古比克望清楚球的落點和隊友企位後走個靚位，衝上網前接應隊友二傳，並大力扣殺得分。由心口接發、睇位走位到接應扣球，一系列動作一氣呵成，他的表演實在太精彩，英姿立即被球迷瘋傳。

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波蘭男排隊長古比克（Michał Kubiak）。（Instagram）

▼ ▼ ▼波蘭隊長心口接球神技逐格睇 ▼ ▼ ▼

星味十足的波蘭隊長

根據排球球例，球員能用身體任何位置觸球，因此古比克並無犯規。在古比克帶領下，波蘭順利以3：0擊敗斯洛文尼亞，可惜他們決賽對巴西在先贏第一局的情況下，被對手後上3：1擊敗，屈居亞軍。

身高1.92米的古比克，司職主攻手，他不止身手出色，外型亦高大帥氣。他自2011年開始代表波蘭，2014年和2018年連續兩屆率波蘭贏得世錦賽冠軍，世界盃則得過兩亞一季。他目前效力日本球隊松下黑豹（Panasonic Panthers），波蘭男子排球隊已取得今屆奧運資格，大家到時記得密切留意古比克大展身手。

▼ ▼ ▼波蘭男神隊長古比克 ▼ ▼ ▼

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）