亞冠盃│丹恩奴域連續三場入波　傑志一球十二碼挫廣州隊

撰文： 袁志浩 最後更新日期： 2021-07-01 00:00

亞冠盃J組分組賽，香港球隊傑志再度憑射手丹恩奴域的入球奠勝，以1：0擊敗中超代表廣州隊（前稱廣州恒大）。 全場控球率約30％的廣州隊，今場僅錄得1次射門，並在亞冠歷史上首度經歷三連敗。

香港代表過往4次在亞冠盃跟中國球隊交手全數落敗，惟因今屆亞冠與中超「撞期」、加上隔離等因素，中超球隊均派出U22球員應戰。廣州隊在J組首兩戰均告負，北京國安今日亦在I組遭川崎前鋒大炒0：7。賽前內地有媒體發表評論，指傑志利用歐美裔入籍球員跟外援的「特殊人種優勢」「欺負」廣州隊，頓成熱話。

傑志鬥廣州前夕 內媒「人種論」諷入籍兵 網民不齒反譏

「藍鳥」今戰未有大幅輪換，何振廷取代停賽的隊長黃洋，而畢頓就頂替羅梓駿出任右翼，同時收起羅拔圖，改用唐建文踢右閘。「3+1」外援悉數正選，包括「黑山伊巴」丹恩奴域、曾效力西甲的中場巴爾拿、巴西籍外援基爾頓跟韓國中堅朴俊炯。

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廣州門將食蕉惹熱議 丹恩奴域再有進帳

上半場傑志一如所料主攻，但早段廣州佈防嚴密，球員亦不時壓前逼搶。8分鐘基爾頓左路開出角球，皮球輾轉間彈至禁區頂，巴爾拿踏前左腳抽射，被門將僅僅單手撲出底線。

廣州隊半場零射門，傳球更只得106次、僅佔「藍鳥」約3分之1。然而比賽中途，直播鏡頭卻拍到廣州隊守門員張健智食蕉補充體力，惹來球迷熱議。

廣州隊守門員張健智在比賽中途食蕉。（微博截圖）

傑志前鋒丹恩奴域首半小時甚少觸球，但36分鐘他於禁區內被張智豪拉跌，球證直指12碼點。「黑山伊巴」操刀射龍門左下角破網成為1：0，將個人保持的亞冠最高入球紀錄再推高至39球。

丹恩奴域搏得極刑再親自操刀射入，助傑志半場領先1球。（傑志提供）

朴俊炯射中楣 傑志續排小組次席

換邊後僅兩分鐘傑志再有入波機會，安永佳接應角球頭槌攻門被擋，朴俊炯混戰中離門兩碼射中楣彈出。「藍鳥」及後換入鞠盈智跟羅梓駿，羅梓駿65分鐘右邊傳至尾柱，安永佳力壓敵衛跳頂反方向，遭張健智拍走。

尾段朴俊炯近門撞射再炒高，傑志結果1：0輕取廣州，以2勝1負得6分排小組第二，僅落後榜首大阪櫻花1分，仍有望爭奪首名或最佳次名（3席）出線資格。

至於廣州隊在亞冠歷史上首度錄得三連敗，並跟新加坡淡濱尼流浪、泰國代表拉查布里（Ratchaburi FC）一樣，成為今屆亞冠東亞區分組賽中，3支仍未取得入球的球隊之一。

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泰港前鋒普倫帕迪半場笠射得手，助球隊搶得1分。（AFC）

同組另一場分組賽，泰港憑前鋒普倫帕迪半場笠射得手，以1：1跟有日本國腳坂元達裕建功的大阪櫻花。大阪櫻花目前以不敗走勢排榜首，泰港則以4分位列第三。

傑志亞冠盃賽程： 7月3日 10：00pm（HKT） 傑志 Vs 廣州隊（中國） 7月6日 10：00pm（HKT） 泰港FC（泰國） Vs 傑志 7月9日 6：00pm（HKT） 傑志 Vs 大阪櫻花（日本）

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