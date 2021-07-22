東京奧運︱女車神李慧詩領銜　六大港隊焦點項目力爭金牌

不同年代的香港人對於奧運的集體回憶，大多停留在1996年滑浪風帆香港代表李麗珊勇奪奧運金牌後那句：「香港運動員唔係垃圾」。

鏗鏘金句背後，在奧運會這個體育界最高殿堂爭取獎牌，卻絕非易事。今屆香港隊46人出戰奧運，不少項目有力爭奪獎牌，一起看看哪些運動最有機會「穿金戴銀」歸來。



乒乓球混合雙打：黃鎮廷／杜凱琹



乒乓向來都是港隊有力爭標的項目，特別是黃鎮廷和杜凱琹拍檔的混合雙打。兩人在2019年曾登上混雙世界第一的寶座，多次在混雙賽事中打出好成績。

「黃杜配」。（鄭子峰攝）

二人先在2017年奪得世錦賽銅牌， 再於2018年成為年終賽冠軍。2019年再於6月間9日內橫掃韓國和澳洲公開賽兩面金牌，年末再以衛冕之姿出戰年終賽，黃鎮廷負傷但仍打入四強拿下東京入場劵。

今屆賽事他們被列4號種子，抽中上線直到四強才會面對1號種子的中國組合許昕／劉詩雯。一旦落敗，大有機會在銅牌戰遇上2號種子日本組合水谷隼／伊藤美誠或3號種子中華台北組合林昀儒／鄭怡靜。

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場地單車女子爭先、競輪賽：李慧詩



有「牛下女車神」之稱的李慧詩（Sarah），繼2012和2016年後再戰奧運，同樣出戰爭先和競輪賽，被外界認為是港隊繼1996年李麗珊後，最有機會再奪金牌的項目。今次東京奧運Sarah目標爭奪兩面獎牌，也表示「這5年花了很多心機，沒有什麼要再準備。」信心十足，蓄勢待發！

香港史上只曾奪得過3面奧運獎牌，上一面是李慧詩（圖）在2012年倫敦奧運所獲的場地單車女子競輪賽銅牌，其餘兩面是李靜／高禮澤在2004年雅典奧運的乒乓男雙銀牌，和1996年李麗珊的滑浪風帆金牌。「女車神」今屆以兩面獎牌為目標。（Getty Images）

Sarah 2012年倫敦奧運凱林賽摘銅，為香港贏得史上第三面奧運獎牌，後來再於2013年世界場地單車錦標賽500米計時賽封后，穿起生涯首件彩虹戰衣。2016年里約奧運被視為獎牌希望，卻在凱林賽次圈賽事發生意外，與澳洲車手美雅絲（Anna Meares）碰撞，無緣躋身決賽，以第6名完成。近年Sarah在國際賽事表現大勇，2019年更在世界錦標賽包辦爭先賽及競輪賽兩面金牌。

李慧詩。（Getty Images）

直到2020年3月的世界錦標賽前，Sarah保持長達20個月的連勝紀錄，卻在爭先賽4強不敵德國新星軒絲（​Emma Hinze），最後力保一面銅牌。在女子場地單車爭先賽和競輪賽中，李慧詩排名第二，第三次出戰奧運，目標直指兩面獎牌。

【東京奧運香港隊代表】李慧詩。（01美術製圖）

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女子200米自由泳：何詩蓓



何詩蓓（Siobhan）在2016年奧運成為香港史上首位以A標取得參賽資格的泳手，今年23歲的她近年已晉身全球頂尖泳手行列，絕對是港隊今屆奧運的獎牌希望。

去屆奧運Siobhan為港隊寫下歷史，於200米自由泳初賽游出1分56.91秒，以總成績第九進入複賽，成為香港史上首位晉身準決賽的港隊泳將。為全力衝擊200米自由泳項目，更棄戰200米個人混合泳初賽，最後游出1分57.56秒得小組第6，總成績第13位。

何詩蓓是香港史上首位以A標取得奧運資格的泳手，也曾於200米自由泳突圍，成首位晉身奧運準決賽的港隊泳將。（何詩蓓Instagram）

2019年4月，Siobhan從美國返港，出戰香港長池游泳計時賽，於100米自由泳游出53.59秒達奧運A標兼破香港紀錄，及後在200米自由泳中游出1分57.16秒再達A標，同日取得兩張東京奧運入場劵。

雖然疫情下奧運延後一年，Siobhan持續在不同的閉門賽事打破香港紀錄，包括9次打破自由泳短池亞洲紀錄。今年Siobhan再於香港長池游泳計時賽以24.59秒打破自己保持的50米自由泳香港紀錄，再一次達到A標，拿下第3張奧運資格。游泳項目強手林立，自由泳項目更雲集包括「女水神」莉迪姬在內的全球一眾頂尖女飛魚，何詩蓓要踏上頒獎台談何容易？不過她確有實力與她們周旋到底。

【東京奧運香港代表隊】何詩蓓。（01美術製圖）

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空手道女子個人形：劉慕裳



遲4年，早4年？就像劉慕裳（Grace）自己說的，都不會有機會參加奧運。空手道首次列入奧運項目，也肯定不會出現在2024年的巴黎奧運，所以一切都來得剛剛好。

空手道首次列入奧運項目，也肯定不會出現在2024年的巴黎奧運。（Grace IG）

今年29歲的Grace，將會出戰東京奧運空手道女子個人形，也是她唯一一次爭奪奧運獎牌的機會。Grace向來都是國際賽事頒獎台常客，贏過世界第一的西班牙選手SANCHEZ JAIME SANDRA，也終結過清水希容的87場連勝紀錄。

Grace曾在2017年在世界一級空手道超級聯賽奧地利站，連挫三名日本選手摘金。她相信只有用最強的一套拳，最好的自己才有機會挑戰列強，對手之所以無敵是因為我們太保守。

無懼世界冠軍，全力挑戰更好的成績，這讓Grace的目標毫無疑問地劍指奧運獎牌。

【東京奧運香港隊代表】劉慕裳。（01美術製圖）

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體操男子跳馬：石偉雄



跟Grace一樣，想用最好、最具挑戰性的動作參戰奧運，還有體操運動員石偉雄（石仔）。

亞運兩金的「跳馬王子」即將再戰奧運。（資料圖片）

2012年，石仔以20歲之齡首戰奧運。9年過去，他經歷過倫敦奧運的最慘痛一跌，也曾忍受肩膀韌帶斷開2厘米的痛楚，亞運勇奪兩金的「跳馬王子」即將再戰奧運。

今年29歲的石仔將以全球難度最高（6.0分）的「李世光跳」出戰，這個目前世上只有寥寥數人能夠做到的動作，他下定決心「搵命搏」挑戰這個危險的動作，為自己和香港力爭一面獎牌回歸。

【東京奧運香港代表隊】石偉雄。（01美術製圖）

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女子個人重劍：江旻憓



「重劍天后」江旻憓（Vivian）第二度出擊奧運，由里約奧運後經歷左膝十字韌帶斷裂、榮升世界第一、右膝十字韌帶撕裂、新冠肺炎爆發、奧運延期，Vivian一邊苦練新招，一邊靜候東奧來臨。

江旻憓直言練了很多新招數，希望奧運時可殺對手措手不及。（余俊亮攝）

女子重劍隊首獲團體賽資格，連帶3張個人賽入場券。（資料圖片）

2019年，Vivian連奪世界盃分站冠軍，更在3月時一度登上世界第一，再於世界錦標賽奪得銅牌，那是香港歷來首面劍擊世錦賽獎牌。後來因膝傷，世界排名有所下滑，但Vivian全力重拾狀態，除了將出戰女子重劍個人項目，也會參加女重團體賽。

美女劍后的秘密新招讓人期待，也是港隊力爭獎牌的一大希望。

【東京奧運香港代表隊】江旻憓。（01美術製圖）

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