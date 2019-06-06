【乒乓．香港賽】黃鎮廷杜凱琹默契制勝　贏張本智和早田希娜晉級

黃鎮廷/杜凱琹在「2019國際乒聯世界巡迴賽香港公開賽」主賽圈首戰便火併日本的張本智和/早口希娜，兩人以純熟默契壓制對手，以局數3：1奏凱。隊友何鈞傑/李皓晴也順利晉級。 攝影：鄭子峰

香港公開賽今天開始上演各項正賽，「黃杜配」挾上周贏得中國公開賽亞軍的餘威，打頭陣迎戰單打世界排名第4的張本智和及第35的早田希娜組合。日本這對組合首度合作，在預賽連贏波多黎各及荷蘭組合晉級。首局雙方戰況緊湊，黃/杜以12：10險勝，次局再贏11：5，迫得日本組合在必須取勝的第3局（雙打項目採5局3勝制）使用技術暫停。張本/早田暫停過後一度回勇，以11：7取回一局，但第4局「打回原形」，黃鎮廷和杜凱琹連取7分，最終贏11：2，以局數3：1晉級。黃/杜將於8強火併法國的科利/加斯妮亞。

「黃杜配」以3：1淘汰張本智和／早田希娜的日本組合，晉身次圈。（鄭子峰攝）

「黃杜配」異口同聲表示，今場勝仗有助提升信心，黃鎮廷直言是針對對手初次配搭的弱點去打：「今場絕對是硬仗，張本/早田算是中國隊之外，由預賽殺入正賽的組合裏最難打的一對。他們各自單打都比較出色，只不過始終未曾合作，默契不及我們，因而我們抓住這細微的環節去打，臨場應變。」杜凱琹則笑言寧打硬仗都不願對上歐洲球手：「我較喜歡對陣高水平的對手，事關歐洲球手打法難以捉摸。日本組合縱然實力高強，打法卻較清晰。我覺得今場己方甫上場即迅速調動得宜，贏出頭2局對勝利十分關鍵。」

黃鎮廷與杜凱琹力克日本兩位單打好手組成的組合，首圈旗開得勝。（鄭子峰攝）

「黃杜配」在下圈將迎戰同樣由預賽晉級的法國組合。（鄭子峰攝）

另一對港隊混雙組合何鈞傑/李皓晴亦取勝，但過程艱辛得多。他們面對法國的尼邦遜/袁嘉楠，雖以11：8取得首局，次局卻連輸7分以3：11被追平，第3局更再輸6：11，局數一度落後1：2。幸好「何李配」其後尋回節奏，第4局在9：9之下連得2分。決勝局港隊由頭帶到尾以11：8，反勝局數3：2，驚險過關，下場將遇上於中國公開賽決賽擊敗黃鎮廷/杜凱琹的中華台北組合林昀儒/鄭怡靜。

何鈞傑和李皓晴險勝法國組合晉級。（鄭子峰攝）

領先變落後再反勝，何鈞傑直言每站比賽的首戰都是困難：「每次都會不太適應場地燈光和球速。今次賽前訓練並不是全部燈開着，今早則是場地較光，觀眾席相對暗一點，會有少許影響，都要慢慢適應。今場對手也有些特點，1：2時能調節都滿意自己發揮。」「何李配」過往不曾與8強對手中華台北的林昀儒和鄭怡靜交過手，何鈞傑指對方僅得17歲的男球手林昀儒將是心腹大患：「他接發球和反手的殺傷力大，希望能抓住他年紀輕而場上把握力較弱的缺點。其實自己沒有包袱，可以放手一搏，在打出自己特點的基礎上再針對發球和接發的細節。」

何鈞傑（右）/李皓晴下圈將硬撼中華台北組合。（鄭子峰攝）