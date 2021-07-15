【足球轉會】美斯「重投」巴塞好事近　勢簽下5年合約減薪留隊

現時自由身的阿根廷球王美斯，距離「重投」巴塞隆拿又近一步，盛傳即將與球會簽下一紙5年的合約。
留下來的人，必須要犧牲，美斯亦需要大幅減薪留隊。此外，美斯去季前線的好拍檔，大有機會成為美斯留隊的犧牲品。
美斯去年與巴塞隆拿接近陷入「擘面」局面，以為阿根廷球王今夏必定離開效力多年的巴塞。這支西甲勁旅立即危機管理，拿樸達再度上任巴塞會長一職，並以留住美斯為首要任務，隨即找來好兄弟阿古路，美斯留隊成數立即大增。
踏入7月，早前正代表阿根廷出戰美洲國家盃的美斯，理論上已沒有合約在身，成為自由身球員。美斯續約僵局看來即將打破，根據外媒報道，雙方在合約方面達成共識，將簽下一紙5年合約，留效巴塞直至39歲。
巴塞新季新兵名單（按圖放大）
疫情關係，西甲薪金上限大幅收窄，「薪金帽」縮小接近一半。美斯在這個時勢留隊，當然要與球隊共度時艱，他的薪金亦需要減半，卻以獎金作彌補。
巴塞一方面要「瘦身」，另一方面又要繼續增兵保持競爭力，又要馬兒好，又要馬兒不吃草，實質點做到？巴塞希望以基沙文作為籌碼，將這名法國前線球員送回馬德里體育會，並換來中場沙奧尼古斯（Saul Niguez），專攻轉會消息的體育記者Fabrizio Romano透露這宗交易尚算順利，有望日內達成共識。倘若交易成事，巴塞既可以增強中場的戰力，又可以送走「高薪族」之一的基沙文，一舉兩得。
巴塞早前已化身精明眼，免費簽入阿古路﹑迪比及艾利加西亞，確保球隊整體實力。巴塞在「瘦身」方面，先出售一眾小將外，及後希望清除陣中主要「脂肪」，一眾高薪球員如比真歷﹑烏姆迪迪﹑古天奴等據報也在清貨名單中。
巴塞傳聞清洗名單（按圖放大）
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