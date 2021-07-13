美洲國家盃｜美斯化身「道德風紀」　聞捧盃功臣欲揶揄對手即阻止

美斯踏入足球生涯黃昏，終於一償夙願，帶領阿根廷奪得久違的美洲國家盃。帶着一眾兄弟與「小弟」圓夢，球王賽後不忘教導隊友做人道理，「凡事留一線，日後好相見」。

當阿根廷球員忘情唱歌慶祝，在今屆賽事正式上位的中場迪保羅樂極忘形，叫出一句揶揄巴西的話，立即被美斯與阿古路阻止。



阿根廷藉迪馬利亞於上半場22分鐘一箭定江山，1:0擊敗死敵巴西，1993年之後再次高舉美洲國家盃。捧盃之後，阿根廷一眾球員走向場內的阿根廷球迷區，手舞足蹈，放聲歡呼。

阿根廷眾將為國爭光，美斯（左三）沒有樂極忘形，留意迪保羅（右二）「講大咗」，立即制止。（Getty Images）

▼▼▼迪馬利亞為阿根廷一箭定江山▼▼▼

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眾將「嘻嘻哈哈」，夾雜不同語句，今仗助攻迪馬利亞的中場迪保羅（Rodrigo DE PAUL）突然高呼葡萄牙語的「巴西人」（brasilero）。影片所見，話音甫落，「老江湖」美斯與阿古路立即手口並用，示意迪保羅停止。早前已有影片拍到，美斯在慶祝之中，察覺昔日巴塞隆拿拍檔尼馬，輸波後仍前來祝賀，立即擁抱舊友，以示感謝與安慰，贏盡掌聲。

▼▼▼美洲國家盃決賽精彩一刻▼▼▼

▼▼▼美斯門前失機連環圖▼▼▼

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美斯開心到爆粗有得解 大讚隊友「一早就知你哋得」

阿古路（左）與美斯（中）能夠一圓捧盃夢，迪保羅（右）功不可沒。（Getty Images）

▼▼▼美斯今次終於得咗！！！▼▼▼

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影片中未有拍到迪保羅的表情。此子近季冒起，兩年前美洲盃已是主力。來到今屆賽事，他坐鎮中場，8強對厄瓜多爾射入國家隊處子入球，決賽又妙傳帶來奠定勝局的入球。他近日好事成雙，剛剛確定離開效力5季的意甲烏甸尼斯，以3500萬歐元轉投應屆西甲冠軍馬體會，來季與美斯等國家隊隊友對壘。他於14年展開旅歐生涯，第一站亦是西甲，效力華倫西亞兩季。迪保羅稱早有西甲經驗，對馬體會甚為熟識，「這是我的足球生涯重要一步，深知加盟這支冠軍，責任重大，亦非常興奮。剛剛捧走美洲盃，令我有力量滿足所有對我的期望」。

迪保羅在美洲盃賽後完成轉會，來季助馬體會衛冕西甲。（馬德里體育會Twitter）

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