東京奧運｜支持港隊必備懶人包　李慧詩數據驚人　最忙港將鬥六項

東京奧運殺到，普羅大眾想盡情投入這項體壇盛事，應該從何看起？

答案當然是支持香港運動員！《01體育》為大家整理了各種有關香港代表團的數據及資料，務求讓各位運動迷了解一眾背負香港希望的健兒，盡情享受今屆奧運。



9屆以來最龐大陣容

數說港隊（一）：拆解港隊大軍。（01美術製圖）

香港派出28男18女、共46名運動員征戰2020東京奧運，分別參與13項運動，包括游泳、田徑、體操、空手道、乒乓球、單車、帆船、馬術、劍擊、賽艇、三項鐵人、高爾夫球及羽毛球。

當中港隊會首次有運動員出戰「空手道」，這個今屆奧運新增項目僅屬「2020限定」，已落實不會出現於2024巴黎奧運。

▶▶▶緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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數說港隊（二）：港隊歷屆參賽人數及項目數量。（01美術製圖）

港隊自1952赫爾辛基奧運第一次參賽，至今69年間只於1980莫斯科奧運、因抵制前蘇聯而缺席。

因此今屆是香港第17度派隊出戰，參加運動項數（13）為歷來最多，跟2012倫敦奧運睇齊；至於代表團人數（46）就創近9屆新高，僅較1984洛杉磯奧運（47）及1988漢城（現稱首爾）奧運（49）低。

14項比賽勢創歷史 何詩蓓擁最多香港紀錄

數說港隊（三）：港隊共出戰46項比賽，何詩蓓參與最多6項。（01美術製圖）

13項運動中，港將會分別參加46項比賽，其中14項寫下歷史，是香港第一次有運動員參賽。包括男子跳馬、乒乓球混合雙打、馬術三項賽、男子馬拉松游泳、男子花劍團體賽、女子重劍團體賽、女子20公里競走及男子110米欄等。

至於有機會參與最多比賽的運動員，就是「女飛魚」何詩蓓（Siobhan Bernadette Haughey）。這位世界級泳手分別參加50、100、200米自由泳，以及3項接力賽——4X100米自由泳、4X200米自由泳與4X100米混合泳。

何詩蓓今屆最多有望參加6項比賽，是港隊之冠。（資料圖片）

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何詩蓓同是眾多香港泳手中擁有最多香港紀錄的一位，15項紀錄中包含她出戰的所有6個奧運項目。她在女子100米自由泳中創下的52.92秒，時間非常接近日本泳手池江璃花子所保持的52.79秒亞洲紀錄。而其200米自由泳香港紀錄（1分54.89秒），則是2021年至今世界第5快。

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資歷有深有淺 歐鎧淳成四朝元老

今屆香港代表團平均年齡為25.8歲，最年長是首度征奧的36歲男子花劍手張小倫。以「亞洲第一」身份奪得男子馬拉松游泳資格的方胤（William Yan Thorley）則於2002年出生，以18歲之齡成為今屆最年輕的港隊成員。

數說港隊（四）：港隊資歷有深有淺，歐鎧淳4度征奧。（01美術製圖）

至於論資歷，今屆港隊共有30位奧運「新丁」，佔全隊約65％；羽毛球手謝影雪、乒乓球手李皓晴、「牛下女車神」李慧詩就第三度參賽。其中謝影雪將跟男子花劍手張家朗，在開幕禮為港隊擔任持旗手。

不過，「美人魚」歐鎧淳是歷來首個香港游泳奧運「四朝元老」，自2008年北京奧運兩破香港紀錄開始，她已連續第4次出戰奧運，由16歲游到29歲。

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歐鎧淳已第四度參加奧運，2016年里約奧運，她更在開幕禮上擔任港隊持旗手。（美聯社）

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李慧詩展驚人數據 女車神「稱霸」Facebook

數說港隊（五）：港隊現役獎牌得主李慧詩，數據驚人。（01美術製圖）

數到代表團中最焦點人物，自然是現役運動員中唯一一位奧運獎牌得主李慧詩。贏得2012倫敦奧運女子競輪賽銅牌的她，更曾3度穿上代表「世界冠軍」的彩虹戰衣。

這位今屆港隊獎牌希望，於2018年6月至2020年2月期間，在爭先賽曾創下長達20個月的連勝紀錄，風頭一時無兩。2019世錦賽爭先賽決賽奠勝回合，李慧詩最後200米衝刺時速也高達64.8公里，盡顯「最強大腿」功力。

港隊今屆個人賽金牌獎金由300萬増至500萬，銀牌及銅牌則分別為250萬及125萬；團體賽事方面，金牌將獲得1000萬獎金，銀牌及銅牌分別為500萬及250萬。

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李慧詩在2019年世界錦標賽，一舉贏得兩件彩虹戰衣，圖為她身穿彩虹戰衣出戰世界盃布里斯班站。（Getty Images）

數說港隊（六）：香港運動員的軟實力：社文網站追蹤人數。（01美術製圖）

另外，也談談一眾香港運動員的軟實力。踏足娛樂圈的歐鎧淳在社交網站上獲最多人關注，單是Instagram已有13萬followers；3位「女神」朱嘉望、劉慕裳、江旻憓就緊隨其後。

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女車神李慧詩則「專注」在Facebook「發展」，關注數字逼近4萬；另一邊廂，羽毛球手伍家朗就成為男運動員中，在社交網站上「表現」最好的一人。

港隊賽程橫跨17日 5指定電視台全程播放

數說港隊（七）：港隊賽程橫跨17日。（01美術製圖）

今屆奧運於7月23日揭幕，至8月8日上演閉幕禮，港隊賽程橫跨足足17日。最先出場的會是22歲划艇手洪詠甄，她於開幕禮當日早上8時半，出戰女子單人雙槳艇預賽。

競步好手程小雅，便是賽程上最後亮相的港將，她會在8月6日參加女子20公里競步賽。不過，若早於8月4日已先參加競輪賽的李慧詩，殺入爭先賽最後四強，將會成為壓軸上陣的香港運動員，在8月8日下午爭牌。

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市民可透過5間電視台收看香港運動員的比賽過程，包括無綫電視、ViuTV、香港開電視、收費電視台有線電視及NowTV。

當中有線電視除本身7條頻道，旗下的77台香港開電視，會免費24小時直播；而NowTV則設9條頻道，包括601及602台兩條港隊專屬頻道；ViuTV亦免費播放部份賽事，運動迷記得留意。

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