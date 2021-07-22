東京奧運│盤點開幕禮經典鏡頭　射箭玩水都試過　今屆誰點聖火？

2020東京奧運周五（23日）開幕，今屆開幕禮表演、點聖火及最後火炬手仍是「最高機密」。近30年奧運會，留下不少經典鏡頭，由射箭點聖火、拳王阿里、水中火炬到「鳥巢」空中飛人，跟大家逐一重溫。



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（一）1992年巴塞隆拿奧運

當屆開幕禮，兩屆殘奧會射箭獎牌得主、巴塞隆拿出生的37歲運動員雷波洛（Antonio Rebollo）從輪椅上站起來。他用火種點燃箭頭，射向70米遠、21米高的聖火台，聖火隨之而燃起。

1992巴塞隆拿奧運會，射箭點聖火扣人心弦。（網上截圖）

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這次點聖火儀式沒有利用任何科技，也沒有太多花巧，反而選用最簡單直接的射箭方式，更能觸動人心。據指，雷波洛為表演練了不下2000次。

（二）1996年亞特蘭大奧運

美國拳王阿里負責點燃聖火，可是當時他因頭部長期被重擊而患上柏金遜病。明明是昔日英雄，卻連火炬也拿不穩，手震的他需雙手扶着火炬，令人看得心酸。這亦是奧運史上首次由病人來點燃象徵著生命的聖火。

患上柏金遜病的拳王阿里負責點燃1996亞特蘭大奧運聖火。（Getty Images）

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（三）2000年悉尼奧運

這屆傳聖火活動已搶佔全球目光，當局曾將聖火帶到大堡礁水下，而在開幕禮上，澳洲原住民運動員、女子短跑名將Cathy Freeman穿上一身銀色連體防水服，在四周瀑布飛瀉的背景下點燃水底火炬台。

2000悉尼奧運，聖火首次在水中燃起。（Getty Images）

剎那間水火交融，打破大眾傳統形象，也驚艷全世界觀眾的眼晴，成為奧運點聖火經典畫面。

（四）2008北京奧運

中國體操王子李寧變身「空中飛人」，舉著聖火炬由鋼絲吊起，沿鳥巢邊緣奔跑。

2008北京奧運，李寧於鳥巢做空中飛人的畫面記憶猶新。（Getty Images）

而隨著李寧的步伐，七彩祥雲捲軸亦徐徐展開，當中充滿當屆傳聖火接力跑的一點一滴，最後李寧在在繞場一圈後點燃奧運聖火。

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（五）2012倫敦奧運

開幕禮上播放英國著名特工「007」跟女王伊利沙伯二世的影片，兩人從白金漢宮乘直升機前往開幕禮現場，隨後扮演兩人的演員在體育館上空跳傘一躍而下，此時英女王在看台上步出，令現場觀眾掌聲雷動。

占士邦跟英女王一同為2012倫敦奧運開幕禮出演。（網上截圖）

而聖火就由萬人迷碧咸坐快艇護送下，穿越倫敦塔橋再到現場，展開最後的傳聖火儀式。結果聖火由7位不足20歲的青年運動員共同點燃，眾人繞場一周，再同時點燃204個小火炬，代表參賽的204個國家及地區，最後所有匯聚成塔，意味奧運將全世界團結起來。

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2020東京奧運

今屆奧運點聖火方法及最終火炬手仍然是個謎，但有指開幕禮內容會跟日本浮世繪畫家葛飾北齋的著名木刻版畫《神奈川沖浪裏》有關。各國傳媒對最終火炬手提出多個人選，包括現役日本兩大網球手大坂直美跟錦織圭；大坂直美的混血兒背景，相信也符合奧運的象徵意義。

大坂直美相信是現在全球最著名的日本運動員之一。（Getty Images）

其他「候選人」包括在日本跟美國都有極大的影響力的棒球明星鈴木一朗、現役相撲選手「橫綱」白鵬翔或照之富士春雄等。

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不過，日本一直宣傳今屆聖火為「復興之火」，大有機會選擇由2011年「311大地震」相關的市民、如當日出生的青年人去點聖火。正如1964年東京奧運，當屆聖火正是由日本19歲早稻田大學學生坂井義則燃點，他是在1945年8月6日，即廣島原爆當日出生。

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