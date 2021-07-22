東京奧運．洪詠甄丨她堅持的是　畀盡力仍追不上　還是努力地划

完成早上訓練，吃過午飯，賽艇選手洪詠甄（Winne）打開YouTube聽着《幽靈公主》鋼琴音樂，但午後時光沒有變得惬意。

Winne在體院宿舍編想合理的「射波」藉口。

「本身想說手痛。」

卻因為講不出這個大話，還是算了，「死死地氣下去練吧」。

全職5年，Winne即使多想偷懶缺席，但從實際行動過。



（余俊亮攝）

洪詠甄（賽艇） 7月23日上午8:50 女子單人雙槳艇預賽



22歲的洪詠甄，2016年因為賽艇發展計劃而感受到水上划槳的快樂，從田徑中途出家，「我覺得（划艇）好像是屬於我的。」Winne和划艇，就像順水推舟，命中注定。隨後5年，她當上全職運動員，參加過亞運、世界錦標賽，甚至得到東京奧運入場劵，出戰女子單人雙槳艇，成為香港賽艇隊的今屆奧運唯一代表。

總教練白勵曾形容Winne是「投對胎的運動員」，皆因天生有副好引擎（形容心肺功能），只是Winne不夠相信自己，總是覺得自己捱不過。Winne也深知，成為全職後努力改善：「迫自己，不能太『笠糯』，很辛苦更要提自己頂住。」

（Winne Instagram）

出發前賽艇隊記者會，Winne穿上港隊隊服，回答問題卻沒有見慣記者的運動員那份老練和「公關」；一頭今季流行的「耳圈染」長髮，紫藍色「Under Colour」也提醒我，她不過是22歲的女生，一個容許有點任性、有點「笠糯」的年紀。

Winne身高1.73米，體重卻只有60多公斤，當賽艇選手大多體重達80公斤以上，她的磅數和肌肉量無疑較「輸蝕」。奧運出發前，Winne也集中加強爆發力和肌力，健身舉得更重，但長距離、高槳頻的練習最令她卻步。雖然她笑笑的說着「其實習慣了就好」，一句說服自己堅持下去的開場白才是「戲肉」。

再痛，再累，但洪詠甄說：「捱過就好。」（余俊亮攝）

「例如1000米、34槳，呼吸很辛苦，當你覺得自己已經『畀盡力』，但看到槳頻錶還是33、32， 那個壓力⋯⋯」她想了想，「就是不管你有多努力，都追不上那個數字」。

聊了10分鐘還是「一句起兩句止」的Winne，因為「辛苦」這個話題突然興致勃勃，她仔細向我這個賽艇門外漢描述身心的感覺，「我上身本來就較弱，做Gym負荷重很多」、「好似唞唔到氣」、「最近訓練就係chur」⋯⋯

身高1.73米，體重60公斤，在賽艇運動員之中，太過輕磅。（余俊亮攝）

「有沒有過不想練的感覺？」我問。

她靦腆笑了，輕聲說：「有。」

午後準備開始每日第二甚至第三課練習前，Winne都像學生一樣萌生「走堂」的念頭，天使和惡魔在腦中縈繞，是堅持還是逃避？想了好多藉口，但每次都在衝口而出前，選擇堅持下來。

她知道，偷懶一次，不會馬上肌力下降，也不會速度變慢。但偷懶一次，就會有無數個下一次，所以在這一次之前，她用最後的定力堅持離開宿舍被窩，關上純音樂，下樓練艇。

就這樣，22歲的女生，從城門河划到東京，成就人生第一個奧運。

花了5年，Winne從沙田城門河划到東京奧運。（Winne Instagram）

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