東京奧運直擊｜江旻憓出局三次道歉　微笑劍后強忍淚水向港人許諾

「唔收貨呀，我對唔住大家，真係有好多人幫我先可以嚟到呢度，令好多人失望……」

「Tavi（教練）未同我講嘢，好多嘢都係我自己唔好，佢幫唔到我，得我自己……」

香港「重劍一姐」江旻憓8強出局，說到此處，她都快掉淚了。

01體育記者楊宇翹東京直擊



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江旻憓今日躋身女子個人重劍8強，刷新港隊在奧運劍擊個人賽的最佳成績。然而她未能再進一步，半準決賽遇上俄羅斯19歲小將梅塔莎伊娃，以10：15落敗，距離獎牌就這麼兩步之隔。

江旻憓的奧運路程：

江旻憓旗開得勝 32強力克秘魯劍手晉級

江旻憓輕取波蘭劍手闖8強 創香港劍擊奧運歷史

江旻憓憾負俄羅斯小將8強止步 仍創港隊歷史最佳

江旻憓不敵俄羅斯小將，8強結束女重個人賽，賽後跟廣大市民連聲抱歉。（楊宇翹攝）

賽後走進傳媒採訪區，面對記者連串的提問，她不停說對不起。

「多謝大家的支持，很對不起大家，我會再練多一點……」

「好掛住比賽，好感動有東京奧運，大家都在。我可以更好的，對不起……」

「我沒有專心，一直想之前做得不好的，只想着打好絕招，但沒完全打出來，Sorry……」

江旻憓第三節情急追分，可惜未能收復失地。（楊宇翹攝）

【江旻憓8強出局無緣獎牌】

她大概不想多說，又不得不說。她一邊接受訪問，一邊玩弄手指。說到中途，又會突然問候前往東京採訪的記者，「對唔住呀你咁辛苦嚟到但我咁差」，或者關心幫忙錄音的工作人員，「Are you tired? May I help?」。

記者着她總結一下，Vivian又傻笑起來：「打得不夠蠱惑吧，只想打好絕招，但結果沒有用盡。」

【江旻憓輕取波蘭劍手躋8強創歷史】

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【江旻憓32強力克秘魯劍手晉級】

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香港市民無法前往東京親身支持，也越洋送上祝福。8強出局，或許不如她、不如香港人預期，但至少寫下香港劍擊隊歷來最佳奧運戰績。香港女子重劍隊今天淚別劍擊館，下周二（27日）將會回來角逐團體賽，她說已適應緊張、場地跟比賽氣氛，希望屆時可以「開心啲、放鬆啲」。「表現可以再好一點，很期待團體賽、男子花劍隊及其他香港運動員的比賽，一定會愈來愈多突破。」

香港女重一姐江旻憓的小清新生活：（按圖放大）

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