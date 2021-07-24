東京奧運｜伊朗男護士射贏中國奪金　為訓練改上夜班譜寫勵志故事

2020東京奧運射擊項目今（24日）決出第二金，41歲伊朗運動員科路基（Javad Foroughi）力壓中國名將龐偉奪金。

這位伊朗史上最老金牌得主，正職是夜班護士；4年前才開始受訓的他，日練夜做首度征奧，憑信念終寫下奇蹟。



緊貼2020東京奧運 終極追星懶人包

射擊向來是中國隊強項，今屆奧運首金正是由21歲清華大學生楊倩在女子10米氣步槍封后。

中國得今屆第一金！21歲清華大學生楊倩10米氣步槍封后

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同日另一個射擊項目男子10米氣手槍亦決出獎牌，然而中國射擊名將王義夫徒弟、2008年北京奧運金牌得主龐偉僅得銅牌。

中國射擊名將王義夫徒弟龐偉（左），最後只得銅牌。（Getty Images）

金牌落在伊朗選手科路基（Javad Foroughi）身上，他在決賽射出破奧運紀錄的244.8環，以6.9環之差拋離次席的塞爾維亞選手米格（Damir MIKEC），以41歲之齡成為伊朗史上最年長的奧運金牌得主。

科路基整場決賽非但表現出王者氣勢，在緊張關頭也相當淡定，就像接受了長年累月的訓練，才會煉成神情自若的最高境界。

科路基整場決賽都相當淡定。（Getty Images）

醫院地庫初嘗手槍射擊 邊做邊練4年登奧

不過原來科路基雖已年屆41，卻竟是位奧運「新丁」，他的正職是在伊朗一家醫院擔任夜班護士。科路基於大學期間曾是步槍射擊運動員，但在2011年才首度接觸手槍射擊，故事更發生在醫院大樓的地庫內。知情人士透露，科路基當時經過簡單指導，已經能夠在10發子彈中打出85環（最高100環）。

可是科路基一直待了6年，直到2017年6月才接受專業訓練，但為生計，他仍需上班。4年間只在工餘時間抽空練習，幸比賽都大多在日間舉行，他能趕及上夜班，「我之所以堅持下來，動力是我喜歡射擊。改上夜班確實會降低注意力和射擊準確度，但我可以忍受。」

憑著意志，近年他開始嶄露頭角，2019年亞錦賽贏得10米氣手槍銅牌，至今年更在兩站世界盃奪冠。在東京奧運展開之前，科路基只是世界排名第四，談不上是奪金大熱，但他在今日決賽階段共14次射擊中，有11次達到10環以上；最差成績已是兩個9.8環，射術準得「恐怖」。

科路基奪冠後忘我地跟教練相擁慶祝。（Getty Images）

科路基奪冠後興奮得跪地吶喊，更忘我地跟教練相擁慶祝，結果因違反防疫規例而被裁判提醒。他的勵志故事證明，奇蹟可以發生在任何人身上：「我總是努力去擁有比前一天更好的技術。我相信參加任何比賽，你都必須比以一個更好的自己去近接，準備得更充分。」

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