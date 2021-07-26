東京奧運︱加拿大領養兒無懼疾患轉攻短程　挫中國仙氣蝶后登頂

東京奧運女子100米蝶泳決賽，擊敗中國蝶后張雨霏奪金的加拿大泳手麥尼爾（Margaret MacNeil），同樣是黑髮黃皮膚的東方人面孔。她是在中國出生的領養兒，也是香港游泳女將何詩蓓的大學師妹。

何詩蓓曾盛讚這位密歇根大學泳隊隊友，在江西九江出生，加拿大安大略省成長，21歲成為奧運冠軍。



麥尼爾為加拿大贏得加拿大今屆奧運首面金牌。（Getty Images）

東京奧運女子100米蝶泳決賽8名泳手合演一場精彩決戰，首名入決賽的中國蝶后張雨霏頭段領先，50米時以較世界紀錄分段時間快0.3秒的時間率先轉池。後50米各國選手先後發力，張雨霏一度跌出三甲，臨衝線她再度發力，與第7線的加拿大泳手麥尼爾（Margaret MacNeil）幾乎同步觸池，後者以55.59秒奪金，張雨霏0.05秒之差得銀牌，前四位泳手成績全部在56秒內，上屆奧運金牌得主兼世界紀錄保持者絲祖唐（Sarah Sjöström）只得第七，足見賽事如何激烈。

麥尼爾觸池後，望向大會電子計時板發現自己奪冠時一臉錯愕，十分可愛，她身旁的「大姐姐」絲祖唐笑着祝賀送上擁抱。這位2000年2月26日出生於中國江西省九江市的女孩，不止達成8歲時立下的夢想，亮相奧運，還成為金牌得主，為加拿大贏得今屆賽事第一金。

麥尼爾與父母和妹妹合照。（網上圖片）

她出生後不久就被父母遺棄，1歲時被一對加拿大夫婦領養，來到一個溫暖的家庭，妹妹同為中國領養兒。養父艾德麥尼爾（Ed MacNeil）和養母麥妮亞（Susan McNair）均為醫生，對兩個女孩視如己出。她2歲時開始學習游泳，初時只抱玩票心態，直到8歲那年首次參加比賽，「我開始夢想參加奧運」。

然而游泳並非她的一切，5歲學小提琴，12歲學單簧管，運動方面，除游泳也喜歡打排球，同時對法律和父母的專業——醫學有興趣。

麥尼爾8歲那年首次參加泳賽，自此以參加奧運為目標。（Instagram＠macnmagg）

▼加拿大華裔蝶后麥尼爾 ▼

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幾乎無法繼續游泳生涯

多年來，都是養父艾德麥尼爾晨早起床送她去訓練，養母麥妮亞為女兒打點一切和照顧飲食。麥尼爾12歲起參加國家級比賽，5年前游泳生涯卻遇上重大障礙。「2017年新加坡游泳世錦賽，空氣是如此潮濕，我無法呼吸。」她憶述，「我回到家……最後去了呼吸科，發現我患有運動引發的哮喘，如果接觸氯氣，情況會更糟」。那一年，她落選加拿大隊，未能出戰少年世錦賽，麥妮亞覺得女兒游得不錯，卻沒想過有朝一日小妮子能置身奧運。

為避免哮喘發作，麥尼爾自此由200米賽事，改為專攻距離較短的100米項目，不少有意招攬她的大學泳隊均對她有保留。不過，密歇根大學泳隊主教練博頓（Mike Bottom）看中她的勤力和紀律，就算當時認為她不能成為世界冠軍級泳手，仍向她招手，助教比索（Rick Bishop）直言，泳隊對她沒有寄予厚望。

麥尼爾驚喜奪金，她一臉愕然。（Getty Images）

▼麥尼爾100蝶驚喜封后 ▼

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2019世錦賽一戰成名

麥尼爾的進步，遠超眾人預期，在全美大學（NCAA）賽事嶄露頭角之後，2019年入選加拿大隊，出戰世界游泳錦標賽。她先在4x100米自由泳接力與隊友合力得到一面銅牌，繼而在100米蝶泳決賽，游出55.83秒佳績爆冷擊敗4屆世界冠軍兼應屆奧運冠軍絲祖唐，一戰成名。

今屆奧運，她先在4x100米自由泳接力為加拿大力壓美國贏得一面銀牌，繼而在100米蝶泳再次擊敗絲祖唐，並力壓一眾強手，成為奧運冠軍，強勢搶去新一代蝶后之位。母親麥妮亞對她呵護備至，唯一就是不准她紋身。想紋，要達到一個「世界級」條件，「假如能參加奧運，可以紋奧運五環」。麥妮亞開出這條件，全因堅信：「我不會有一個奧運泳手女兒。」

可是，麥尼爾令她大跌眼鏡，不止當上奧運選手，還成為這個全球運動最高殿堂的金牌得主。這些「眼鏡碎」，跌得歡欣。

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