東京奧運︱「湯加吳剛」由跆拳道走到滑雪　百折不撓的赤裸男神

每位能夠登上奧運舞台的運動員，背後都肯定有一個關於堅持的故事。無論是前呼後擁的運動明星，還是寂寂無名的參加者，若無一番辛酸耕耘，都無法踏足這項4年一度的體壇盛會。

說起「湯加吳剛」陶法杜夫亞（Pita Taufatofua），可能大家記得他在上屆里約奧運及平昌冬運的開幕禮中，赤裸上身，穿著湯加傳統服飾入場。可能不是很多人認識，他是大洋洲其中一位最優秀的跆拳道運動員。他由12歲起就以參加奧運為目標，但頭兩次衝奧失敗，要坐着輪椅或撐着拐杖離開資格賽。

解決經濟上的困難，克服接踵而來的傷患，他才能參加到上屆里約奧運。在今屆東京奧運，他將會再次登場，除了開幕禮的搶鏡，或者他更渴望大家更了解他為奧運及跆拳道的奮鬥。

（東京奧運．有故事的人系列之二）



去年初，陶法杜夫亞在大洋洲奧運跆拳道資格賽男子80公斤以上級別摘金，獲得東京奧運的參賽資格。包括之前轉項15公里越野滑雪賽參加冬奧，他將可以連續參加3屆奧運。

上屆奧運開幕禮上，陶法杜夫亞赤裸上身擔任湯加的持旗手，身上又搽滿油，被香港傳媒稱他為「湯加吳剛」。（Getty Images）

陶法杜夫亞的父母是專業人士，母親當護士，父親有農業科學博士學位，在政府內擔任研究工作。不過，他們一家的生活都很窮困，居住於只有一間房間小小屋，電力供應不穩定，也沒有熱水用，因為父母將所有錢都花在陶法杜夫亞7兄弟姐妹身上。他在2019年的訪問說：「父母沒有錢的，因為他們給我們最好的教育。我們兄弟姐妹中，一共讀到了8個學士及兩個碩士學位。」

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在奧運開幕禮上不穿西裝，赤膊上陣，很易令人誤以為陶法杜夫亞是個粗魯的漢子，但他其實知書識禮，擁有工程學位。他在5歲的時候接觸跆拳道，全因母親強逼，「自衛用來，希望我們照顧自己。我全家人都有學，有個兄弟都考到黑帶。」

【陶法杜夫亞在里約奧運開幕禮上一舉成名】

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禾夫加（Paea Wolfgramm）為湯加在1996年奧運得到拳擊銀牌，這是湯加史上首面奧運獎牌。當禾夫加回國時，由機場到城中心的街道塞滿慶祝及歡迎的人。那時候，陶法杜夫亞12歲，他說：「就是那時起想去奧運，這個想法從未變改。」要達成這個目標，他需要成為大洋洲的冠軍。

陶法杜夫亞的運動生涯剛開始並不順利，他首次衝奧是2008年。滿懷衝勁地去參加大洋洲資格賽，最後他要坐着輪椅回來。他在比賽中足踝受傷，出現骨裂，但他忍痛打多兩回合才捱不下去。這次受傷令他到有6個月無法走路。如很多運動員的經歷一樣，他長年與傷患戰鬥，他說：「據我記得，有6次斷骨，3次斷韌帶，有年半時間要撐拐杖，有半年要坐輪椅，還有數以百計的小時接受物理治療。」

里約奧運閉幕禮上，陶法杜夫亞也是這一身穿著。（Getty Images）

4年過去，陶法杜夫亞整裝待發，衝擊2012年倫敦奧運的資格。他專誠去到韓國訓練，但財政上捉襟見肘。他回憶：「在幼稚園睡了6個月，在桌子下睡。那間是教會的幼稚園，他們准許我們過夜，但一到早上，我們就要收拾好所有東西，讓小朋友來上堂，之後我們整天都要出去。那樣的住宿真係不舒服，但我們沒有錢。」

陶法杜夫亞出席世錦賽，膝部韌帶撕裂，正常要養傷6個月，但8個星期後就是大洋洲的奧運資格賽。他當然不想再等4年，負傷出戰。他說：「將受傷部位包到最厚，我亦改變了姿勢。」但他最終未能奪冠，這次他要撐住拐杖離開資格賽，他說：「那次我有3個月行不到路，薩摩亞的選手去了奧運。」

陶法杜夫亞曾轉項玩滑雪，在2018年出席平昌冬奧。（Getty Images）

對於陶法杜夫亞來說，挫折總是家常便飯。他還分享少年時踢過足球，但踢足4年都是坐冷板。「我從未缺席過一課訓練，我每日都有操！」但他唯一能上場的時間，就是向其他球員遞水的時候，他說：「那個教練從來沒有信我。」

兩次奮鬥衝奧皆北，換來一身傷患。他說：「醫生以及很多人都叫我不要繼續了。那時真的很難想像，我之後可以參加奧運。」陶法杜夫亞堅持下去，時間去到2016年，當時他陷入人生的低潮，他說：「所有東西都錯了！我沒有錢，我的汽車壞了，我的愛情也沒有了！教練跟我講，兩日後有資格賽。我準備好，但沒有錢。教練找到個女人，她幫我出錢買機票。我們得以在比賽一日前去到。」

陶法杜夫亞終於如願出戰里約奧運的跆拳道。（Getty Images）

第3次的嘗試，陶法杜夫亞終於成功，獲得里約奧運的入場券。沒有贊助及經理人，他及教練兩人去到巴西參賽，他說：「那次是我第一次知道經理人是什麼，公開是什麼，我只是得我及教練兩個人，我們一片空白。」被問到奧運開幕禮不穿西裝，而穿民族服持旗入場，他說：「我代表的是我們1000年的歷史。當我們在太平洋穿梭的時候，還未有西裝及領帶。」在里約奧運的跆拳道比賽，陶法杜夫亞首圈就被淘汰。

陶法杜夫亞在落敗後十分失望。（Getty Images）

里約奧運後，他有新想法，希望成為越野滑雪選手，參加2018年平昌冬奧。一個太平洋島國的運動員想參加冬季奧運，確實有點匪夷所思。由2016年底起，他靠上網看影片自學滑雪，每早5時帶同滾軸滑板到公園練習。之後，他「碌爆卡」周遊多國參加比賽，力爭冬奧資格。在奧運資格時限前一日，他終於在冰島的比賽得到奧運席位，成為史上第2位參加冬奧的湯加運動員。

【陶法杜夫亞3年前出席平昌冬奧】

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在平昌冬奧開幕禮，儘管氣溫接近攝氏零下2度，他只穿上一條裙及涼鞋，成為開幕禮的焦點之一，但震撼程度已不如里約奧運。他說：「我的目標從不不是為了出名，我是為了責任。」他之後出戰15公里越野滑雪賽，成績已經算令人驚喜，儘管他慢冠軍22分鐘完成，但不用包尾，在119個選手中排第114位。

了解更多：【平昌冬奧】湯加吳剛包到實戰越野滑雪 尾五完成仍獲掌聲

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平昌冬奧，陶法杜夫亞衝線後把頭伏在摩洛哥選手Samir Azzimani膊上。（路透社）

冬奧閉幕禮上，陶法杜夫亞保持一貫作風，與其他人的衣著形成強烈對比。（Getty Images）

37歲的陶法杜夫亞今屆本身打算有新嘗試，除了跆拳道外，還想獲得男子200米單人皮艇靜水競速的奧運資格。儘管他很努力訓練，但一時三刻確實很難達到奧運水平，還記得兩年前的世錦賽，他在初賽中完全被比下去，就連賽前穩定地將艇停在起點前也耗費大量時間，最後包尾完成。人生總有挑戰，雖然不是每次都能夠成功，但都不能夠放棄希望。

了解更多：「湯加吳剛」再獲跆拳道資格 赤裸男神還有一個願望

【陶法杜夫亞參加單人皮艇靜水競速世錦賽時的片段】

Tough start for shirtless Tongan Pita Taufatofua in his quest to make a third straight #Olympics in third sport.pic.twitter.com/kcchxcoZtd — Olympic Channel (@olympicchannel) August 21, 2019

陶法杜夫亞近兩年努力練獨木舟。（陶法杜夫亞Instagram）

在新冠肺炎疫情下，他亦未能到俄羅斯參加一項資格賽。上月底，陶法杜夫亞在社交網站表示：「我會繼續練獨木舟，還有跆拳道，寄望會有奧運的奇蹟。我除了會帶跆拳道服外，還會將我的槳帶去東京。」

他繼續寫：「奧運就是人生，不僅代表了人類之間的競爭，還有我們克服障礙的能力。我相信在每個人的內心深處，都是一名奧運選手，縱使在困難的時間，我們都能夠克服。運動員來自不同國家，但我們擁有共同的信念。這就是奧運的奇妙，這是人道精神的彰顯。」

受疫情影響，陶法杜夫亞表示有超過一年沒有跆拳道正式比賽，直至6月中，他才再參加比賽，擊敗了一位韓國選手。（陶法杜夫亞Instagram）

最後，多謝陶法杜夫亞一路關注我們的報道。（陶法杜夫亞Instagram）

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