東京奧運直擊｜蔡俊彥首戰奧運的迷思　頂級劍手門檻竟在社交媒體

「壓力很大，我真係好想攞牌⋯⋯」

蔡俊彥周一（26日）從東京奧運男子花劍16強出局，朝思暮想的獎牌沒了，才發現「奧運會」之所以獨特，有其原因。

面對一個無關劍技、體能的難題，3年後的巴黎奧運，他能給出答案嗎？

01體育記者 高詩琦 東京直擊



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今屆奧運，蔡俊彥（Ryan）坦言自去年落實延期後，就一直將目標放在獎牌，並日夜以此為目標訓練。16強出局，無疑失望，「我未夠好」。然而「好」有很多方面，今天的東道主劍手敷根崇裕，讓他體會到不能一味靠「癲」。

「他以前也是很瘋癲、很極端的一位劍手，但今天意外地冷靜，我現在就像是以前的他，瘋癲、主動，但他現在會懂得先觀察一陣子，再去瘋癲」，Ryan除了體會到比賽時需冷靜、「有鋪排」，首戰奧運的他，亦遇上一個備戰時從未想像會出現的問題——奧運引來的廣大關注。

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蔡俊彥今日在男子花劍16強出局，深感失望。（高詩琦攝）

在這社交網絡世紀，運動員一舉一動都容易展現於大眾眼前。來到奧運會這種全球盛事，平日不甚關注體育者也投入熱潮，追看消息。運動員一個動作、一件戰衣、一句說話，足夠成為社會熱話。Ryan即使未有成為公眾焦點，「外來壓力大好多，不止是打劍的人關注，而是Instagram、Facebook都有很多不同人支持。我很感謝他們的支持，我從未試過這樣……打世界盃、格蘭披治賽，都是圍內打劍的朋友或是家人打氣，但今次是中學和大學同學也會突然留意，很久沒見也說加油。」

Ryan強調，自己很感謝所有人的打氣說話、也非常開心，「我不是希望他們以後不再跟我說加油，但我還未處理得很好，最後我關掉所有通知，盡量不去回覆。」

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蔡俊彥初踏奧運台板，切身感受到奧運會為何如此特別，（高詩琦攝）

不過，世界級運動員又有誰沒有這壓力？足球球星的社交媒體一向極度「熱鬧」，支持者多，「Haters」更多；近至香港的「牛下女車神」李慧詩，社交媒體也總有大量留言。必須學懂面對這種壓力和關注，才能成為頂級運動員。面對這道奧運前未想過的難題，Ryan期望自己未來可找到答案：「我未答到這問題，但這是我必須思考的問題，若我思考得到，我就會站上頒獎台，這三年我會想清楚這問題。」

期待3年後的巴黎奧運，我們迎來一個不止擁有世界級技術，更有世界級心理質素的蔡俊彥。

蔡俊彥期望自己未來培養好更佳的心理質素。（高詩琦攝）

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