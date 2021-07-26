張家朗奧運奪金｜成功背後最重要的兩人　他令少年變成真劍神

香港劍神張家朗勇闖奧運男子個人花劍賽決賽，結果無論是銀牌或金牌，已創下歷史。

新一代劍神出爐，背後卻有無數人的支持與付出，劍擊隊內的兩個男人，是張家朗最重要的伙伴。



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低調高手．汪導——汪昌永教練

汪導在2000年南下香港，其時香港男花隊只得業餘劍手，運動員全部有正職在身，只能在工餘時間訓練。他原先打算留港1至2年就返回家鄉，皆因以往外國視港隊為「魚腩」，他看不過去，決心要親手提升香港水平，誰料至今已是21年。

直至「大師兄」張小倫2006年入隊，香港才有首批全職男花劍手，但汪導並不滿足於此，繼續發掘更多人才加入港隊。汪導說過，沒有青少年劍手上來，香港隊就沒有人，「老運動員能支持多久？」

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香港男子花劍隊教練汪昌永，來港21年，少說話多做事。（資料圖片／李澤彤攝）

事實證明他的視野跟眼光，張小倫2010年廣州亞運奪銀、2013天津東亞運領軍反勝中國摘金。下一輩的崔浩然和楊子加，跟及後出道的張家朗，正是從坊間劍擊學校打起，多次揚威國際，擊敗過奧運金牌和世界冠軍，亦曾經登上亞洲冠軍寶座，創造歷史。

那是港隊陣容是最完整一代，而能夠踏入這樣的收成期，汪導居功至偉，他為人低調、默默帶領劍手成長，打好根基，一手把港隊從業餘水平成為世界級隊伍。

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汪導跟花劍運動員及張家朗的訓練點滴：

運動員都說汪導是個嚴師，他把內地那種模式帶到香港，相信「訓練本身就是要吃苦」的道理。運動員叫苦運天，卻也看得出汪導更像「嚴父」的一面，他不會把關心掛在口邊，反而在平日細節上展現出來。

矛盾只因心愛着，他試過叫運動員在下雨天罰跑，自己走出田徑場跟運動員一齊淋雨；見運動員疲憊不堪，又會心軟讓他們放半天假，「既要嚴厲，又要關心運動員，他們才會跟你練。」在比賽時，汪導甚至比運動員還緊張。

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汪教練一直把榮譽係歸運動員，其實獎牌也屬於他。（資料圖片）

「大師兄」張小倫坦言自己會留在劍擊界多年，全因這位恩師。

就連張家朗也說，只要汪導坐在場邊，他比賽時總會感覺穩定一點，安全一點。

這都是用21年的時間跟心血換來的，今日張家朗能打入奧運花劍決賽，他絕對是勞苦功高的一位。

汪導曾榮膺全年最佳教練，實至名歸。（資料圖片）

歐式衝擊——法籍教練Gregory

至於在2018年12月始加入香港隊的法國籍教練Gregory，是汪導的副手，也是把香港隊及張家朗再「進化」的人。

曾為法國代表隊奪得過奧運銀牌的他，為港隊注入了新元素。

單是訓練已經有很大分別，你為每個劍手度身訂造專屬訓練計劃，但基本每周只有3課打劍訓練，其餘課節會安排隊員打排球、羽毛球、玩War Game，甚至去沙灘都試過，既訓練隊員的身體協調、反應等，也能保持他們的新鮮感和頭腦靈活度，始終花劍最講求的就是靈活。

也許是外國人來得更沒有架子，Greg亦能不論資歷深淺、能力高低，跟每位運動員打成一片。要知道港隊每位劍手都相當「有性格」，但Greg都有方法把大家團結起來，每課訓練氣氛之好，從疫情期間，所有花劍運動員甚至從沒有缺席過任何一課練習可見，也足證他功力深厚。

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Greg（左三）加入港隊3年，已見效果。（資料圖片）

以前香港運動員只會在到歐洲比賽時，才見識到更高水平的技術知識，往往也會因而對敵人生畏。可是Greg帶來的歐洲思維，把港隊跟一眾傳統強隊的距離拉得愈來愈接近。

張小倫也透露過，Greg會向運動員灌輸與別不同的想法，「他說劍擊不單是比拚身體，更是頭腦對決。」

2019年在世界錦標賽，港隊登上世界第5名，更重要的是過程中曾擊敗意大利、韓國等勁旅。「擊敗意大利後，大家的心態就完全不同了，以後即使面對勁旅，也不會覺得無得打。」

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張家朗殺入4強一刻：

【張家朗大勇再挫捷克劍手殺入決賽】

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張家朗今日在16強先勇挫世界賽冠軍科高尼，8強再在一度落後9：14下連追6分晉級，結果再頂住壓力殺入決賽。這樣的「強心臟」，自然是Greg努力的成果。

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看見張家朗在四強勝出後，Greg上前跟他相擁，再摸着他臉的那份激動，大概明白，張家朗及香港花劍隊，勝在有兩位好教練。

張家朗在4強祖賓尼治，打入決賽，坐銀望金，跟Greg相擁。（高詩琦攝）

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劍擊男神張家朗的另一面：

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