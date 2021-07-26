東京奧運直擊｜男子花劍張家朗先挫法國劍手　蔡俊彥反勝齊晉16強

東京奧運男子個人花劍，「大師兄」張小倫率先登場，憾負出局，兩名師弟張家朗及蔡俊彥隨後出戰32強，同傳捷報。

張家朗首先亮相，以15：12力克法國劍手晉級；蔡俊彥開局一度落後4分，及後隨即反撲，以15：10反勝加拿大劍手，兩名港將齊齊晉級16強。

01體育記者 楊宇翹、高詩琦 東京直擊



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港隊花劍「大師兄」張小倫出局後，直入32強的張家朗及蔡俊彥隨後登場，力爭再晉一級。

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第二度出戰奧運的張家朗率先亮相，與法國的梅天尼（Julien Mertine）爭奪出線，家朗接連以反攻得分，一度拉開領先優勢至7：3，法國劍手在首節末段收窄差距，以8：6領先進入第二節。

梅天尼在次節急起直追，二人打成11：11平手，張家朗及後在劍道末端交鋒後，防守還擊取得關鍵一劍，及後以一劍進攻單燈，以15：12力克梅天尼，躋身16強，追平里約奧運的成績。

張家朗勇挫法國劍手晉身16強，並追平上屆成績。（高詩琦攝）

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緊接登場的蔡俊彥（Ryan），與加拿大的雲哈士打（Maximilien van Haaster）對碰，開局未穩陣腳，這名世界排名第8位的港將16秒內連失4分，稍作調整後收窄分差，連追3分，首節中段反超前8：6。

Ryan愈打愈順，防守突襲對手搶攻得手，擴大領先優勢。今仗二人節奏明快，不消一節決出勝負，蔡俊彥以一劍反攻單燈結束賽事，以15：10淘汰加拿大劍手，與張家朗攜手躋身16強。

蔡俊彥反勝加拿大劍手晉身16強。（高詩琦攝）

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