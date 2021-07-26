東京奧運直擊｜張家朗大炒世界一哥晉級　蔡俊彥不敵日本劍手止步

香港男子花劍代表張家朗與蔡俊彥旗開得勝，攜手躋身東京奧運男花個人賽16強，二人分途出擊，張家朗面對世界冠軍科高尼，打出超水準，大炒對手15：3，殺入8強。

另一邊廂的蔡俊彥，則以6：15不敵主場的日本劍手敷根崇裕，16強止步。

01體育記者 楊宇翹、高詩琦 東京直擊



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張家朗與蔡俊彥齊齊過關，躋身東京奧運男子花劍個人賽16強，兩人同時間出戰，攜手爭奪8強席位。

男子花劍張家朗先挫法國劍手 蔡俊彥反勝齊晉16強

張家朗16強挑戰今屆奧運2號種子﹑世界排名第一兼2018年世界冠軍的科高尼（Alessio Foconi），家朗曾經在2018年的格蘭披治大獎賽美國站，以15：4大破對手，今仗希望再挫這名意大利名將。

張家朗甫開賽已採取主動，連取3劍，及後繼續以搶攻再下兩城，拉開比分至6：1。家朗防守戰術相當奏效，愈打愈順大幅領先至11：2，並以13：3進入第二節。張家朗最終穩住勝局，以15：3大炒世界冠軍科高尼晉級8強。

同時舉行的另一場16強賽事，另一港將蔡俊彥面對日本主場劍手敷根崇裕，雙方爭持激烈，一度打成3：3，此時卻被對手連取5分，落後3：8，及後未能平反敗局，以6：15不敵對手，16強止步。

張家朗大炒意大利世界一哥，勇闖奧運男花個人賽8強。（高詩琦攝）

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