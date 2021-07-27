張家朗奧運奪金｜金牌爸爸的「最緊要信」　給兒子一份最珍貴禮物

一夜之間，張家朗成為全香港都知道的名字。

張爸爸Alan寄語香港家長：「放手給香港的年輕人，不要只叫他們讀書，他們專注做自己快樂的事，成就會令家長意想不到。」



香港人上班偷懶看手機，專注看着張家朗的奧運比賽，偏偏有個人關了手機走到街上，從早上流連到下午，他就是張家朗的爸爸。



爸爸因為緊張而不夠膽看兒子比賽，也不想有人找到他，偏偏經過街上的家電舖，電視機就是在播放家朗的比賽。爸爸無奈地說：「我走出街就是想盡量放空，但一經過家電舖，我就快速走過，在街上一想起就胃痛起來。」

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張家朗（左）在首戰力克法國劍手躋16強後，愈戰愈勇。（高詩琦攝）

家人的力量 成就奧運金牌

回家後看見家朗在8強以5:11落後時，爸爸反而笑說：「當時很輕鬆，因為8強已經收貨，但想不到他能夠一分一分追回來，反勝後大叫了出來。」

因為疫情關係，體院封了兩個月，張家朗罕有能與家人朝夕相對，爸爸說：「這兩個月的時光很難得，他很自律留在家中，也會嚴格控制體重，加上媽媽的悉心照顧，可能這是他在家中亦不會狀態下跌的原因，家朗也覺得很溫馨。」

張家朗因訓練和比賽，不能常常陪伴家人。（被訪者提供）

我一直相信家朗，擁有奧運金牌的實力。 張家朗爸爸

大概，是因着家庭的力量，張家朗明顯比從前發揮穩定，但爸爸就歸功於新來的法國教練Gregory，「我一直相信家朗，擁有奧運金牌的實力，只是從前心態未準備好，現在教練用了歐洲的方法教他，令他打法成熟，打出原本應有的成績」。他深信，今年的張家朗絕對準備好一面奧運獎牌。

今天，張家朗向世界展現了冠軍級的實力。（高詩琦攝）

寄語香港家長：放手給年輕人

謙虛、信任、還有懂得放手，造就了我們的劍神，他也成為了「金牌爸爸」。

張家朗中四時已退學，放手讓他當全職運動員，當時爸爸考慮了很久。當時仍未在劍擊打出成績的家朗，正值青春期，爸爸不知讓他踏上全職之路是否正確。「當時看到他打劍很快樂，很認真對待劍擊，所以決定信任他。」

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他同時也寄語香港的家長，放手給年輕人，讓他們做想做的事，不要只叫他們專注學業。「現在社會不同了，如果年輕人專注做快樂的事，結果會意想不到。」

對張家朗「不讓步」的事

除了一件事，爸爸一直都不讓張家朗放手做。

紋身。

「怕他後悔，因為一紋身，就好難洗走。」家朗身上唯一的紋身，是代表奧運的五環。這是取得上屆里約奧運資格時，媽媽才答應讓他在手臂上紋下具紀念性的五環圖案。張家朗不過24歲，一般年輕人即使被父母反對，大概也會先斬後奏，爸爸說：「這也代表他尊重和重視我們，其實他小時候已入住體院，大多可以想做什麼就去做。」

張家朗為了紀念首次參與奧運（里約），在手臂上紋了五環。（Instagram）

張家朗一直想再添紋身，然而為了照顧父母的感受而未有行動。家朗出發往東京前，記者在另一個訪問中，為家朗探口風：「假如他在今屆取得好成績，可會讓他實現紋身心願？」爸爸說：「可以考慮的，假如是有好成績、有紀念性的話。」

相信這會是家朗今屆收獲的另一份珍貴禮物。

這位金牌爸爸，雖然很想快點見到兒子，煮一頓他最愛吃的菜一一秋葵和鮑魚 。無奈爸爸也要等到9 月中才能實現願望，因為我們的金牌劍手，奧運後還要飛到上海迎戰全運會。

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