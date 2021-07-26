東京奧運直擊｜張家朗大勇挫捷克劍手躋決賽　穩奪港隊首面獎牌

以「瘋狂」形容張家朗的表現絕不為過，先大炒世界一哥，再上演一場驚天大逆轉殺入4強，這名24歲的「香港劍神」教曉港人原來劍擊可以咁好睇！

張家朗衝擊東京奧運獎牌之路，4強遇上捷克的祖賓尼治，以15：10力克對手，再進一步殺入決賽，至少為港隊取得一面銀牌。

01體育記者 高詩琦 東京直擊



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東京奧運男子花劍個人賽，「香港劍神」張家朗全日有超水準發揮，先在16強霸氣地大炒世界一哥﹑意大利的科高尼（Alessio Foconi），及後8強陷入出局邊緣之際，連取6分奇蹟反勝，歷史性殺入準決賽。

張家朗殺入4強一刻：

張家朗4強的對手是祖賓尼治（Alexander CHOUPENITCH），這名27歲的捷克劍手，世界排名第26位，二人曾經在2019年格蘭披治大獎賽美國站交手，當時家朗以15：13擊敗對手，而隊友蔡俊彥亦曾在早前大獎賽多哈站以15：9淘汰這名捷克劍手。

「香港劍神」今仗以一劍搶攻先開紀錄，及後乘勢連取3分。張家朗以「大心臟」反勝對手後，信心大增，今仗出手決定更加肯定，連取3劍後，一度領先至7：2，祖賓尼治及後反撲，家朗連失5分被扳和。

張家朗愈打愈順，4強戰再挫捷克劍手殺入決賽。（高詩琦攝）

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張家朗以一劍簡單的進攻單燈「止血」，再以兩劍擅長的搶攻得分成功過渡，再度拉開比數至13：7，並以13：9領先進入第二節。張家朗穩住勝局，以15：10勇挫對手晉級決賽，將於晚上20：10分與意大利的加羅索（Daniele GAROZZO）爭金，港隊至少取得一面銀牌。

殺入奧運決賽，成為史上首人，張家朗與教練Greg深情相擁。（高詩琦攝）

【張家朗大勇再挫捷克劍手殺入決賽】

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張家朗的晉級路：

張家朗驚天大逆轉 連取6分殺入4強力爭獎牌

張家朗大炒世界一哥晉級 蔡俊彥不敵日本劍手止步

男子花劍張家朗先挫法國劍手 蔡俊彥反勝齊晉16強

【張家朗殺入4強】

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【張家朗首度殺入8強】

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【張家朗闖16強】

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劍擊男神張家朗的另一面：

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