張家朗奧運奪金︱兩代香港金牌得主對談　劍神淡定連李麗珊也欣賞

兩位香港奧運金牌得主李麗珊及張家朗，透過電視直播進行對話，成為歷史時刻。



張家朗在東京奧運男子個人花劍賽勇奪金牌，是繼1996年「風之后」李麗珊在亞特蘭大奧運贏得滑浪風帆金牌後，再有香港運動員踏上奧運頒獎台最高一級。

張家朗奧運奪金感言 金牌好重 盛載的是相信更是勇氣

張家朗奧運奪金︱將金牌獻爸爸作生日禮物 香港劍神：最緊要堅持

張家朗贏得香港史上第二面奧運金牌。（高詩琦攝）

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「珊珊」今日在電視台擔任評述，剛好見證張家朗的奪金過程。賽後兩位香港金牌得主透過電話對談，也算得上是歷史一刻。

珊珊：多謝你，我哋等咗呢個金牌25年。

張家朗：你攞金牌嗰陣，我都未出世。



1996年阿特蘭大奧運，李麗珊贏得女子滑浪風帆金牌。（Getty Images/資料圖片）

24歲的張家朗在1997年出生，沒有機會親眼見證當年「珊珊」的風采，但今天，他用自己雙手創造了歷史新一頁。

珊珊：點解艱苦下仍肯努力？

張家朗：其實好辛苦嗰時，都想過放棄。呢排自己都經歷緊一啲嘢，不過唔想因為咁樣影響訓練，希望可以堅持到底。



珊珊：我贏金牌時，香港快將回歸，社會整體氣氛唔太好；今次遇上疫情，有咩想同香港人講？

張家朗：證明香港人係得嘅！唔好成日諗住一定比唔上其他國家，唔好放棄。



【由世青走到奧運，張家朗的劍擊路（按圖放大）】

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即使現在已貴為新鮮出爐的「劍神」，張家朗也經歷過無數次失意，才博得一個名字被全香港人記住的機會。

珊珊：我真係要讚下你，你真係好冷靜。點解你可以咁冷靜嘅？

張家朗：其實我怕醜啫。



答案很「張家朗」，正如他賽後怕尷尬沒有在直播期間向鏡頭感謝家人、也想不到要如何慶祝，面對主持「迷妹」上身，亦只懂不斷連番致謝。

願這位香港金牌得主繼續保持那份純真，再為港爭光。

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張家朗IG：cheungkalonggggg

劍擊男神張家朗的另一面：

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【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】