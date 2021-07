張家朗奧運奪金︱將金牌獻爸爸作生日禮物　香港劍神：最緊要堅持

24歲「香港劍神」張家朗今日(26日)於東京奧運男子花劍決賽擊敗對手奪金,他賽後把金牌送給昨天生日的父親,並指自己奪金全靠「堅持。」

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



張家朗晉級過程先大炒世界一哥科高尼,再上演一場驚天大逆轉,尾段連取6分擊敗俄羅斯劍手保路達捷夫殺入4強。他準決賽再頂住壓力淘汰捷克選手,進入金牌戰。

這位「香港劍神」在決賽與意大利的加羅索(Daniele GAROZZO)爭金,結果以15:11擊敗對手奪金,亦是香港自1996年亞特蘭大奧運後、事隔25年後再贏得奧運金牌。

張家朗是奧運金牌得主。(高詩琦攝)

張家朗出戰奧運男子花劍決賽:

賽後指自己放開去打好每一劍,沒有想太多,「再退也不是辦法,便上前打,主動點,怎料成功了。」這位劍神在比賽中看似冷靜,但其實不然,他透露自己在半準決賽時曾「燥底」,但最後想通了,「跟自己說,沒理由因自己發脾氣而輸,很不值得。」

他形容這面金牌意義重大,證明劍擊隊非但能於亞洲奪獎,也能在世界舞台做到成績。他特別提到自己早前經歷人生低谷,「大家要堅持,切勿太易放棄。打劍是我人生所有,前排我比較飄忽,跌出了世界前16名,會去想自己是否不值得這個位置,猶豫了很長時間,找很多方法去處理,跟教練傾談,改善心態。」

奧運金牌得來不易,立即與教練Greg深情相擁。(高詩琦攝)

這位「劍神」也感謝教練Greg及體育教練,以及家人的支持,「他們忍受了我的脾氣,昨日是我爸爸生日,把這面金牌送給他!」

即使已接受訪問約10分鐘,他仍未接受自己獲勝,被問到奪金後最想做點什麼,腦海中仍一片空白。不過,他8月1日仍會跟隊友出戰男子花劍團體賽,「高比拜仁說過Job is not done(Job is not finished),團體也很重要,我不會放鬆下來。即管看屆時能否拿多一面獎牌。」

張家朗愈打愈順,4強戰再挫捷克劍手殺入決賽。(高詩琦攝)

張家朗殺入4強一刻:

【張家朗大勇再挫捷克劍手殺入決賽】

張家朗的晉級路:

張家朗驚天大逆轉 連取6分殺入4強力爭獎牌

張家朗大炒世界一哥晉級 蔡俊彥不敵日本劍手止步

男子花劍張家朗先挫法國劍手 蔡俊彥反勝齊晉16強

【張家朗殺入4強】

【張家朗首度殺入8強】

【張家朗闖16強】

劍擊男神張家朗的另一面:

【香港隊已獲得的東京奧運資格】(按圖放大)

