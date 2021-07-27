東京奧運｜日本奧運項目「自肥」不果　衝浪男神決賽失準失金

五十嵐卡諾亞（Igarashi Kanoa）自小便看着父親在加州的海灘衝浪，3歲時，他再也受不了只作旁觀者，自己也跳進海裏去。

20年後今天，美籍日裔的五十嵐選擇代表日本踏上浪尖，卻在颱風逼近的波濤上錯失奧運金牌。



日本在東京奧運新增了滑板、BMX（極限單車）與衝浪項目，3項均人才輩出，可說是爭金重點，然而這屆的「自肥」企劃未能實現。日本包攬了男女子街式滑板兩金，衝浪金牌希望五十嵐卻未能再下一城。

23歲的五十嵐實力與外形兼備，是日本的衝浪「男神」。（Getty Images）

在今早的8強戰，展現駕馭捲浪的高難度神技，最佳成績兩道浪合計17分，擊敗前世界冠軍、巴西強敵麥甸拿（Gabriel Medina）。然而這名日本衝浪「男神」在尼伯特颱風逼近影響下，於金牌戰未能發揮水準，不論判斷浪頭或起乘後的動作技巧均未如預期，僅得6.60分，被15.14分演出自如的巴西名將費利拿（Italo Ferreira）給比下去。

五十嵐卡諾亞在8強與4蛋時表現出色。（Getty Images）

乘颱風之浪 比賽提前一日舉行

「真的很不甘心。錯過了踏上浪頂的機會，明明已來到最後，卻錯過了金牌。」他落敗後跪坐在淺灘上，一臉悔恨。

這兩天輕度颱風尼伯特漸接近日本，對衝浪者來說卻大有可為，為了善加運用這波浪潮，賽會把衝浪的獎牌賽按照預定計畫提前在一天在今天舉行。然而，五十嵐在決賽未能判斷浪的好壞，乘浪暢順地做出動作，雖直到最後仍不停挑戰，終無緣為日本歷史性站上最頂點。

五十嵐落敗後跪坐在淺灘上，一臉悔恨。

與堀米雄斗相約奪金

他是日本在這新項目的金牌希望，同樣以美國為據點的他，更與滑板好手堀米雄斗約定要一起取得金牌，堀米成功為日本歷史性取得滑板奧運金牌了，五十嵐卻只差一步。

東京奧運・滑板丨堀米雄斗後上奪項目首金 世界第一連番失手落敗

一生只有一次的機會，他未能為日本取得衝浪奧運金牌。（Getty Images）

美籍日裔選擇為日本而戰

五十嵐卡諾亞從小在美國長大，「Kanoa」在夏威夷語中意指自由。

全賴大海，這黃皮膚男生輕易融入白人為主的社區，卻又同時擁有亞洲人濃厚的家庭觀念。「在日本的親人常捱夜看我比賽，亦有機會是祖父母見證的最後一屆奧運吧。」因此，當他知道今屆奧運在故鄉舉辦，便下定決心要參戰。

「我的名字旁邊有一面國旗，我代表日本，但我也代表美國，美國塑造了現在的我。」 五十嵐卡諾亞

五十嵐卡諾亞從小在美國長大，並在加州的海灘衝浪。（Instagram）

15歲戰職業賽 19歲進佔世界前20

五十嵐自小便被加州自由的空氣與海浪包圍，衝浪是他生活的一部分，「這是每天都做的事，醒來第一件事去衝浪，下課後與朋友又是衝浪。」

憑着練習和判斷最佳位置起乘的觀察力，很快他就成為衝浪界的新星。11 歲的他以30場勝仗，刷新了全國學校衝浪協會（NSSA）賽季紀錄，14歲更已成為U18有史以來最年輕的冠軍。15歲，他展開了職業生涯，19歲首戰頂尖賽事世界衝浪聯盟（WSL）巡迴賽，成為賽事史上最年輕新秀，更取得世界前20。在Billabong Pipeline Master大賽中贏得亞軍，更是其在青少年時期最高的衝浪成就。

「美國塑造了現在的我」

雖在世界賽大殺四方，惟當他沒有比賽的時候，最有可能出現的地方，就是亨廷頓海灘。他非常喜歡在亨廷頓的南側衝浪，雖然在世界大放異彩，他的原點仍是亨廷頓海灘，這個城市永遠在他心頭佔有一席之地。在美土生土長兼成名，「跳船」到日本隊難免受到非議，但對該日裔名將而言是必然選擇。

「我的名字旁邊有一面國旗，我正式代表日本，但我也代表美國，美國塑造了現在的我。」他在取得奧運資格時說。

實力外形兼備 美日人氣急升：（按圖放大）

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超凡技巧加上挺拔帥氣的外表，他在日本和美國都擁有高人氣，日媒更製作了許多有關於他的紀錄片。高手雲集的美國衝浪隊內競爭激烈，五十嵐為確保最少能藉東道主身分征奧，毫不猶豫加入日本軍團，他最終憑世界聯賽佳績直接贏出選拔。

奧運奮戰身影令日本民眾感動

無獨有偶，這次東京奧運的衝浪比賽場地，千葉縣的釣崎海岸，就是五十嵐小時候的衝浪去處，他笑說自己真的很幸運，「說不定神早有安排，已經選好要在這片大海辦奧運，讓我在這裏好好努力，我偶爾會有這樣的感覺。」

五十嵐錯失金牌，難掩失望。（GettyImages）

他卻在這片海留下了悔恨，「我很想取得金牌，不過衝浪就是這麼一回事，站不上浪就沒有分數，大家一直以來的支持是我的力量。」雖然未能為日本摘下衝浪首金，日本網民仍為他在颱風的艱難狀況下，不停挑戰力戰到底的身影而感動。

東京奧運衝浪金牌戰：（按圖放大）

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