東京奧運．羽毛球｜鄧謝配挫英國組合闖4強　鬥中國組合爭入決賽

香港羽毛球隊再締造歷史！

港隊混雙組合鄧俊文及謝影雪，在東京奧運羽毛球混雙8強以局數2：0勇挫英國組合，成為史上首對香港組合躋身混雙4強。



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香港羽毛球混雙組合鄧俊文及謝影雪，分組賽以2勝1負的戰績躋身8強，與英國組合艾利斯／羅倫史密芙（Marcus Ellis／Lauren Smith）爭奪準決賽席位。「鄧謝配」過往曾經3次擊敗這對英國組合，往績稍稍佔優。

香港混雙組合鄧俊文與謝影雪，8強與英國組合交手爭出線。（路透社）

英國組合開局有點緊張，多次失誤，「鄧謝配」一度7：1領先，對手定一定神後收窄差距，港隊組合依然領先4分進入休息，下半局拉開優勢，以21：13先下一城。

兩軍在次局開段爭持激烈，一度打成5：5平手，英國組合其後發力，「鄧謝配」以8：11落後，「鄧謝配」休息後未有放棄，扳成18：18，再反勝21：18，直落兩局晉級4強，再刷新港隊混雙的最佳成績，明日（29日）與中國的頭號種子鄭思維／黃雅琼組合，爭入決賽。

「鄧謝配」殺入4強，二人笑得開懷。（路透社）

「鄧謝配」上年3月在全英賽曾經被這對英國組合逆轉，今仗次局一度落後，但他們頂得住壓力成功過渡獲勝，二人賽後直言晉身準決賽甚有驚喜，並達成賽前的目標，「好開心，好興奮，我們今次立下的目標就是8強，如今做到比預期更佳的成績，十分興奮，同時報回全英賽的一敗之仇。」

鄧謝表示心態放得開，相反英國組合較為緊張，是今仗致勝關鍵。鄧俊文認為自己在分組賽表現綁手綁腳，有點負擔，教練提醒他放鬆心情，所以今仗每一分以大叫釋放壓力。

4強面對中國的頭號種子組合鄭思維／黃雅琼，謝影雪承認有距離，但並非毫無勝算，「與他們（鄭思維／黃雅琼）的實力有一段距離，不過正如教練所講，一切皆有可能，如今做好調整，準備4強賽事。」

鄧謝配歷史性打入奧運混雙4強。（Getty Images）

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另一港將張雁宜出戰女單分組賽，惡鬥里約奧運銀牌﹑印度的仙杜（PUSARLA V. Sindhu）力爭晉級16強。張雁宜以9：21先輸一局，這名28歲的港將次局不容有失，二人比分緊咬，並以1分領先進入休息，可惜下半局無以為繼，再輸一局16：21，直落兩局不敵仙杜。

張雁宜直落兩局不敵仙杜。（路透社）

張雁宜賽後表示今仗弄錯風向，稍為打亂部署，加上有傷在身影響表現。雁宜過往與仙杜多次交手，今次的差距算大，直言今仗發揮「差咁啲」，更不禁落淚，「首戰奧運希望以平常心作賽，今仗在力量及速度方面跟不上對手，亦不太滿意今仗表現，但盡了力也可以。」

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