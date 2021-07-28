東京奧運｜張雁宜激戰世界第七落敗出局　聽到一條問題後轉身拭淚

香港羽毛球代表張雁宜在今日（28日）女單J組分組賽，面對世界排名第7的印度球手仙杜，首局輸9：21，之後第二局打得緊湊，可惜終以16：21落敗，連輸兩局，不敵仙杜，分組賽一勝一負，未能躋身淘汰賽。



張雁宜出局後，接受電視台訪問，談到今場比賽，她說：「主要第一局那邊場是順風，比較難打，自己頭腦有點不太清晰，搞錯了兩邊的風向，打出來的球與想像中有很多出入，打到後半段才醒覺，搞錯了風向。第二局盡量提自己調整好，利用場地優勢，令比分咬得緊一些。」

除了誤判風向，張雁宜認為自己跟不上對手的速度．她說：「以往打過她（仙杜）幾次，跟住有幾次很接近、很有機會（贏），但有幾次相距比較遠。今場的情況，與之前打得相距較大的相似，對方的速度及力量有點壓制到我，自己的速度跟不上，有點辛苦。」她續說：「始終差一點，發揮不是特別滿意，但盡力了。」

被記者叫到形容首次征奧的旅程時，張雁宜未有馬上回答，她微微抬頭，眼望上方，下意識用手摸一摸額頭，有點支吾，跟住說：「都幾奇妙，雖然是第一次奧運，但一路提自己平常心，雖然這場發揮不是特別滿意，但覺得盡力了都可以。」

之後，記者問：「在你運動員生涯，這個經驗對你有幾重要？」張雁宜那時雙眼已經有點紅，但沒有明顯的表情，在問題完結後靜了兩秒，她突然閉上眼睛，轉身拿起毛巾，把毛巾圍在頸上，背對鏡頭，疑似拭淚抹臉，之後有整理口罩。記者沒有再追問，鏡頭只影住張雁宜的背影。大約1分鐘後，張雁宜背對鏡頭說了句「再嚟」，記者答「唔緊要、唔緊要」，不久後直播訊號中止。

有網上傳言「記者問了『你嘅運動員生涯係咪完咗』之後張雁宜即時喊」，但據電視台提供的重溫片段，未見有此事。

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