東京奧運︱韓國18歲小鮮肉獲譽新朴泰桓　怪物級實力有呆萌一面

奧運男子100米自由泳向來是歐、美、澳洲等泳手天下，亞洲運動員只能望塵莫及。不過年僅18歲的韓國「小鮮肉」黃善宇今屆成功躋身決賽，雖最終只得第5，卻已是亞洲泳手65年來的最佳成績。

被譽「新朴泰桓」的他身型高大健碩，樣子帶點帥氣，私下卻也有可愛一面，前途無可限量。



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東京奧運男子100米自由泳比賽，年僅18歲的韓國泳手黃善宇一嗚驚人，這位新星雖在決賽未能衝擊獎牌，總成績得第5，是65年來首位游入100自決賽的亞洲泳手。

黃善宇在奧運100米自由泳決賽獲第5位，卻已是65年來亞洲泳手的最佳成績。（路透社）

黃善宇在準決賽已游出47.56秒，除了刷新韓國紀錄，更把中國泳手寧澤濤7年前創造的亞洲紀錄推前0.09秒，以總成績第4名晉級決賽。

據資料顯示，對上一位亞洲泳手能夠在奧運100自決賽亮相，已是1956年墨爾本奧運的日本運動員谷訯，他當時在決賽最終僅得第7。

黃善宇成為65年來首位游入100自決賽的亞洲泳手。（Getty Images）

黃善宇被韓國泳界視為新希望，媒體都冠以「怪物」稱號。這位泳手雖年紀輕輕，卻是憑實力拿下兩個A標直入奧運。

他17歲時已在國內選拔賽中打破朴泰桓的100米自由泳全國紀錄；更是繼續朴泰桓後，第二位韓國泳手於200米自由泳游入1分44秒大關，因此被稱「新朴泰桓」；今屆奧運開幕禮，更被委任為韓國代表團持旗手。

黃善宇被韓國委以重任，出任開幕禮持旗手。（美聯社）

其實黃善宇一直把朴泰桓當作偶像，2008年北京奧運，朴泰桓分別贏得400自金牌及200自銀牌；黃善宇透過電視直播見證泳壇傳奇誕生，「他很帥，很了不起。」當年只得5歲的他，就因此決心跟隨前輩步伐，展開游泳生涯。

兩人之後曾在比賽中遇上，雖然他們沒有特別交情，但朴泰桓的一句話，已教他開心半天。「他在賽後特意鼓勵我，跟我說『辛苦了』。他自少便是我的偶像，因此感到十分榮幸。」可是黃善宇從不掩飾野心，他的夢想，就是正式超越朴泰桓，看來距離已不遠。

黃善宇身型高大，且擁有8塊腹肌，是名符其實的小鮮肉。（Twitter@nayeonpaIIet）

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除了泳術出眾，黄善宇更是位高大型男。他身高1.86米，四肢修長之外，也擁有完美的八塊腹肌。這位「小鮮肉」私底下也有呆萌一面，曾在訪問中透露自己欣賞女團ITZY隊長禮志，結果對方日前在他比賽前特地在社交網站發布限時動態，為他送上祝福，並配以一張愛心手勢的相片。

最終黃善宇在賽後當晚，就立即轉發有關限時動態，並附上一個「暗爽」的表情符號，相當可愛。

黃善宇回覆偶像ITZY禮志的IG Story。（網上截圖）

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