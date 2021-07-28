東京奧運︱桃田賢斗捱過重重難關首度征奧　主場爆冷出局留遺憾

日本羽毛球手桃田賢斗注定跟奧運獎牌無緣？

這位世界一哥過去數年捱過禁賽、嚴重車禍及新冠肺炎，今日（28日）卻在奧運男單小組不敵韓國球手，首戰奧運以遺憾告終。



世界「一哥」桃田賢斗雖贏盡亞洲及世錦賽男單冠軍，奧運卻似乎跟他過不去。

2016年里約奧運，原先世界排名第3的桃田大有機會首度征奧，卻因賽前涉入賭博風波，被日本羽協禁賽，失去參賽資格。

他在2017年重返球場，直至去年初一直順風順水，卻於贏得馬來西亞大師賽後、前往機場返日途中發生車禍，導致眼窩骨折，需長時間休養。

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他本以為會就此錯過奧運，然而賽事因新冠肺炎延期，令他重燃希望。可是今年他前往泰國參賽前，又在機場被驗出確診，讓他整整1年來都未有參加正式賽事。

這位東道主球手把所有難關都捱過，結果迎來人生首個奧運會，也順理成章被編為頭號種子。若然在分組賽出線，已可直入8強，奪金機會高唱入雲。

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桃田賢斗第一次出戰奧運，結果爆冷出局。（Getty Images）

桃田於分組賽首場輕鬆擊敗美國球手林恩偕，卻在今日第二場比賽爆出大冷門。

他迎戰世界排名比自己低37位的25歲韓國球手許侊熙，此前雙方3度交手，桃田錄得全勝。不過這次他只打了52分鐘，就以15：21、19：21直落兩局不敵南韓25歲球手許侊熙，跌落小組次名，無緣晉級。遺憾結束奧運之旅。

下屆巴黎奧運，他會步入29歲，又能否一圓金牌夢？

失落的世界一哥桃田賢斗：（按圖放大）

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擊敗桃田賢斗的韓國球手許侊熙，將會直入8強。（路透社）

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