東京奧運直擊｜鄧謝配憾負爭牌未絕望　鬥日本組合爭銅牌

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪首度躋身奧運4強，挑戰中國的頭號種子鄭思維／黃雅瓊，力爭闖入決賽再度締造歷史。

面對宿敵，「鄧謝配」未能打破宿命，直落兩局不敵對手，4強止步，將於周五（28日）與日本組合爭奪銅牌。

01體育記者 高詩琦現場直擊



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「鄧謝配」在混雙8強淘汰英國組合，歷史性躋身準決賽，這對全左手的香港組合賽後直言已突破早前訂下的目標。「鄧謝配」4強面對中國的頭號種子鄭思維與黃雅瓊，雙方過往多次交手，香港組合較為輸蝕，最近一次勝仗已是2018年的馬來西亞大師賽。即使再鬥「剋星」，謝影雪強調今仗並非無得打。

（高詩琦攝）

一向以速度見稱的中國頭號種子，開段隨即入局，「鄧謝配」大幅落後2：9，先以4：11進入首局休息。這對香港組合下半局反撲，一度追成15：16，中國組合及後再發力，「鄧謝配」先以16：21再輸一局。

鄭思維／黃雅瓊複製首局的開局，連取4分，「鄧謝配」大幅落後3：11，一度最多被拉開12分，末段力挽狂瀾，仍以12：21落敗，最終直落兩局不敵中國組合出局。

鄧謝配直落兩局不敵中國組合，4強止步。（高詩琦攝）

「鄧謝配」今仗未能打破宿命，4強止步，仍然有望為港隊增添獎牌，將在周五（30日）出戰銅牌戰，與東道主的渡邊勇大／東野有紗組合爭獎牌，而混雙金牌篤定落在中國隊手上。

「鄧謝配」衝擊對手不果，賽後坦言發揮未如理想，今仗追分心切，多次失誤送給對手不少分數。

銅牌戰與日本組合交手，「鄧謝配」過往未曾擊敗對方，謝影雪直言抱住衝擊心態，享受今屆最後一場賽事。鄧俊文則表示希望為港隊再添獎牌，「十分感謝港人連日的支持，成為我們作賽的推動力，希望明日取得獎牌，報答大家的支持，順利協助香港羽毛球的發展。

東道主渡邊勇大／東野有紗不敵中國組合，率先進入銅牌戰。（Getty Images）

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