東京奧運直擊丨鄧俊文謝影雪爭混雙銅牌的理由　只想讓教練驕傲

鄧俊文和謝影雪在奧運羽毛球的混雙4強，以局數0：2敗予猶如銅牆鐵壁的中國組合鄭思維/黃雅瓊。

兩人賽後訪問以淚水作結，不僅對今天表現失望，更是不捨。明日（30日）的銅牌戰，這對混雙組合只有一個心願——以獎牌獻給親手培育兩人、即將離隊的教練陳康，哪怕未曾擊敗過對手。

01體育記者高詩琦現場直擊



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失落爭取金牌的機會，鄧俊文和謝影雪難免顯得落寞，談着今天的表現，兩人都以「失望」、「好多失誤」形容；正面之處，是第二局大幅落後之際，反而找回自己的節奏，算是為明日的硬仗帶來一點正面因素，畢竟銅牌戰的對手渡邊勇大/東野有紗既有主場之利，本身實力也強悍，兩人未嘗在他們身上獲勝，阿雪道：「女仔（東野）的攻守能力都很強⋯⋯會很難打」。

失落爭取金牌的機會，鄧俊文和謝影雪難免顯得落寞。（高詩琦攝）

兩人有絕不能退縮的理由。（高詩琦攝）

不過兩人有絕不能退縮的理由。當謝影雪說着，這或許是自己的奧運最終戰、想好好享受到最後，鄧俊文也說不要留憾：「無論之後還打不打，希望在這組合能拿取更亮麗的成績，去⋯⋯」他苦思用詞之際，身邊眼眶發紅的阿雪已無法強忍淚水，卻並非因自己要迎來最後一場奧運，「因為我們教練⋯⋯」

第二局大幅落後之際，反而找回自己的節奏。（高詩琦攝）

港隊雙打教練陳康是中國前男雙代表，太太為台灣退役羽毛球選手吳宜倫，兩人在台灣組織家庭、有兩子一女。不過由謝影雪在2012倫敦奧運首次出戰這項大賽時，陳康已然來港、親自指導她和當時的女雙拍檔潘樂恩，一直執教港隊至今；鄧/謝曾由另一港隊教練、馬來西亞羽毛球名獎鍾騰福指導，今屆出戰奧運，由陳康負責。

賽後阿雪已再無法強忍淚水。（高詩琦攝）

期待明日打出最好的自己，讓陳康驕傲。（Getty Images）

阿雪一邊用披在肩上的白毛巾拭淚，邊道：「除了陳康，鍾sir（教練鍾騰福）也是，（為了來港）離開自己家庭，他們都有子女，來了這麼多年，見我們多過見自己子女，好大犧牲，見證不到小朋友成長。」

鄧/謝殺入4強，明日無論結果如何，已創下港隊在奧運羽毛球的最佳成績，鄧俊文坦言，陳康也「覺得4場已很滿足」，但他們希望做得更多，「希望⋯⋯希望可以拿個牌去紀念」。阿雪則希望，不僅以獎牌告別陳康，也能讓幫助兩人成長的鍾騰福驕傲：「他們為我們付出那麼多，我們也好想做好成績給他們兩個。」

港隊今屆奧運至今收穫一金一銀，人們常說，這「是否激勵到接下來出戰的運動員？」但對於鄧俊文和謝影雪來說，他們有自己的故事、自己的節奏和要獲得那枚銅牌的理由，期待他們明日打出最好的自己，讓陳康驕傲。