【東京奧運】澳洲女艇手神操作　安全套修皮艇奪銅後揭三大好處

奧運舞台，參賽皮艇意外損毀，即將比賽，點算？

澳洲獨木舟女神謝茜嘉霍絲（Jessica Fox）決定使用「神器」——安全套，結果奪銅，她大讚安全套有3大「優點」。



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東京奧運獨木舟項目展開，謝茜嘉霍絲於女子皮艇激流迴旋，摘下銅牌。不過原來霍絲的皮艇在初賽期間曾一度損毀，結果發生一段小插曲。

澳洲獨木舟女神謝茜嘉霍絲在奪銅後大派心心。（Getty Images）

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霍絲在個人社交網站上發布限時動態，揭露這個內幕。由於其皮艇最前端懷疑因撞到障礙物而受損，緊急時刻，她唯有利用身上的安全套「維修」。

霍絲透露自己利用安全套維修皮艇。（網上截圖）

她首先把一些碳纖材料填補在艇尖，再撐開安全套，狠狠地套在艇尖上，並加以穩固。她透露原來安全套有三大優點，絕對是運動員的「好幫手」。

她寫道：「我猜你們肯定估不到！安全套非常有彈性，也十分結實。同時它表面很光滑，阻力小，絕對適合在水中前行。」霍絲之後參加女子划艇激流迴旋，並且奪金而回。

霍絲經常在IG分享感想及生活。（IG@jessfox94）

私底下的澳洲獨木舟女神謝茜嘉霍絲：（按圖放大）

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