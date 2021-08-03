東京奧運．田徑｜挪威欄王力拒狂追　驚異加速破400米欄世績奪金

男子400米跨欄世界紀錄塵封已久，挪威跑手禾賀上月改寫紀錄後表示，「或者我要再破多一次世界紀錄，才能贏得奧運金牌！」

說到就要做到，這名兩屆世錦賽冠軍今日（3日）出戰東京奧運400米跨欄決賽，再將世績打破，跑出45.94秒的成績奪金而回，興奮得「爆衫」慶祝。



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46.78秒，原先是男子400米跨欄的世界紀錄，塵封29年後，挪威跑手禾賀（Karsten Warholm）今年7月在主場奧斯陸以46.70秒破紀錄，為出戰東京奧運注下強心針。

男子400米跨欄世績塵封29年終被打破 禾賀奧運前反壓宿敵

挪威跑手禾賀在今年7月打破男子400米跨欄的世界紀錄。（美聯社）

這名25歲的挪威跑手今日出戰男子400米跨欄決賽，與勁敵班捷明（Rai Benjamin）及森巴（Abderrahman Samba）爭奪金牌。禾賀早段已拉開優勢，班捷明亦步亦趨，二人在最後100米接近並排，禾賀跨過最後一個欄後再發力，以兩個身位的優勢率先衝過終點，贏得這面「400欄」金牌。

禾賀力壓班捷明衝線，奪得東京奧運男子400米跨欄金牌。（路透社）

禾賀驚異爆炸力（按圖放大）

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二人單打獨鬥，迸發好成績。禾賀在班捷明的力迫下，居然有力再加速，再次拋離，再度創出個人最佳時間，以超快的45.94秒完成賽事，再度打破自己擁有的世界紀錄，比原有的紀錄快0.84秒，首度將時間推前至46秒內。這名挪威跑手衝線後感到難以置信，興奮得「爆衫」慶祝，並以銀牌的班捷明互相道賀。班捷明今仗46.17衝線，實已遠超禾賀的舊世績。

禾賀將世界紀錄推前0.84秒，連他自己亦不敢相信。（路透社）

【禾賀破世績的表情包】

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禾賀兩個月內兩次刷新世界紀錄，將原先1992年的舊紀錄推快接近一秒，十分「恐怖」。這名挪威跑手賽後依然不敢相信自己造出的時間，形這是近乎完美的一場，「我在賽前告訴自己，奧運金牌是唯一欠缺的獎牌。我至今也不敢相信這個時間，即使我認為完美表現並不存在，但今仗非常接近，這對我是無比重要的。」

這名挪威跑手早前打破世績後，曾談及對今屆奧運會的期望，「或者我要再破多一次世界紀錄，才能贏得奧運金牌。」禾賀的說話如今應驗了，奪得奧運金牌，再打破世界紀錄，雙囍臨門。

禾賀再度刷新自己所擁有的世界紀錄，當然要影張威水相留念。（路透社）

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