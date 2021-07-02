田徑｜男子400米跨欄世績塵封29年終被打破　禾賀奧運前反壓宿敵

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-02 15:43

雖然運動科學不斷進步，但男子400米跨欄的世界紀錄封塵已久，未有人能夠打破，直至昨日的鑽石田徑聯賽奧斯陸站，挪威跑手禾賀（Karsten Warholm）在主場支持者面前，造出46.7秒的佳績，刷新這項封塵29年的世界紀錄。對於即將來臨的東京奧運，禾賀認為要再創紀錄才能贏得金牌。

作為兩屆男子400米跨欄的世錦賽冠軍，禾賀追逐這項世界紀錄多年，他終於在周四做到。鑽石田徑聯賽奧斯陸站，禾賀主場出戰，跑出極快速度，拋離其他跑手贏得冠軍。最重要的是，他跑出46.7秒，以0.08秒之差，打破1992年巴塞羅那奧運冠軍奇雲楊格（Kevin Young）所創下46.78秒的世界紀錄。

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這個紀錄維持29年，是封塵最久的男子徑項世界紀錄。25歲的禾賀賽後十分激動，因為可以在挪威的土地上、家人及朋友面前破紀錄。他說：「正好是完美的時機！人人都談及這個世界紀錄已經擺了很多年，甚至比我更老。」在男子400米跨欄史上頭15位最快時間中，禾賀佔了7席，當中3次造出47秒內的佳績。

【禾賀打破世界紀錄】

東京奧運未到，禾賀在破世績的比拼上，隔空先贏勁敵美國跑手班捷明（Rai Benjamin）一仗。就在不足一周前，23歲的班捷明在美國奧運測試賽中跑出46.83秒，僅慢奇雲楊格的舊紀錄0.05秒，雖未能破世績，但都跑出史上第2快的時間；不過，如今禾賀刷新世績，代表班捷明的紀錄變成第3快時間。除了禾賀及班捷明外，卡塔爾跑手森巴（Abderrahman Samba）也是奧運金牌的有力競爭者，他是史上第4快的跑手，曾於2018年跑出46.98秒。在現役跑手中，只有禾賀、班捷明及森巴曾跑入47秒內。

【禾賀破世界紀錄片段】

4️⃣6️⃣·7️⃣0️⃣😱 Karsten Warholm broke the 29-year-old 400m hurdles world record at his home meet 🇳🇴💨



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禾賀破世績後，亦有講到對東京奧運的期望，他說：「或者我要再破多一次世界紀錄，才能贏得奧運金牌。很罕有地，同時有那麼多卓越的跑手，我們全部都一直以世績及奧運金牌為目標。我很開心，這個項目有那麼激烈的競爭。不過，我現在是世界紀錄保持者了！」

運動以外，禾賀有兩個愛好，分別是砌Lego及舊車。他說：「在疫情期間，我有很多空餘時間，我就開始砌Lego，這是個休息充電的好方法，我可以專注在一件我喜歡的事上。」他曾砌過倫敦塔橋、奧脫福球場、保時捷跑車及迪士尼城堡。他還喜歡舊款的甲蟲車，他說：「我是個感性的人，回味小時候的時光總是美好的，所以我喜歡舊車。我有一架舊款甲蟲車，還裝上部舊式的收音機。我很珍惜舊的東西。」

禾賀平時的興趣是砌Lego。（禾賀Instagram）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）