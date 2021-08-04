東京奧運︱東京灣水質又出事　游泳馬拉松選手上岸立即要做這件事

奧運男子三項鐵人項目多名選手衝線後齊齊狂嘔一幕，令世人持續關注東京灣的惡劣水質。今天（4日）展開的10公里游泳馬拉松賽事，再揭東京灣水質問題。



游泳馬拉松女子組賽事，過程意想不到地激烈，在這個最長距離的奧運游泳比賽，一班泳手一起湧到終點，猶如力爭上游產卵的三文魚一樣爭先衝線。巴西泳手肯娜（Ana Marcela Cunha）快手拍板衝線封后。

第二和第三名要「影相」分勝負，上屆冠軍荷蘭泳手盧雲達爾（Sharon van Rouwendaal）奪銀，澳洲泳手李爾（Kareena Lee）僅負得第三，中國選手辛鑫得第八名。

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奧運游泳馬拉松女子組賽事異常激烈。（路透社）

▼女子游泳馬拉松圖輯 ▼

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中國泳手練習後身上爬滿小黑點

三鐵選手衝線後狂嘔一幕，並未重演，但中國泳手辛鑫在賽前練習上水後的一個動作，再揭東京灣的水質問題。

網易體育報道，辛鑫上水後的第一件事，就是請在場工作人員幫忙，捉走爬滿身上的小蟲。從動態圖片中可見，辛鑫背上有幾顆細小的黑色點，工作人員用手幫她捉走。觀看直播的不少中國網民發現，她背上有大量不知名小黑點，直呼：「太嚇人了，好噁心」。

有份參與賽事的中國另一泳手夢穎賽後表示，「沒有感覺到身體上有任何的不舒服，鐵人三項賽游泳賽場個人感覺並沒有異味。」

▼中國泳手辛鑫身上有蟲 ▼

三項鐵人賽事挪威選手保明菲特（Kristian Blummenfelt）封王後狂嘔。（Twitter）

東京奧運三項鐵人男子組賽事，挪威選手保明菲特（Kristian Blummenfelt）衝線後跪在地上狂嘔，之後多位選手過終點後，齊齊吐出大量嘔吐物的景象，震驚全球。保明菲特完成賽事後要由工作人員攙扶，坐着輪椅離場，令人關注舉行賽事的東京灣水質問題。

事實上，東京灣長年發臭，外媒早在東京奧運前關注到那兒的水質問題，可是奧運死線已至，日本政府未處理好賽事已展開，結果選手在東京灣比賽後紛紛出事，成為全球笑柄。

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▼三鐵選手衝線後狂嘔 ▼

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