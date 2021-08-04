東京奧運直擊︱李慧詩競輪賽復活成功　周四下午誓衝個人第一金

香港「女車神」李慧詩今（4）日下午於伊豆單車館亮相，出戰女子競輪賽（又稱凱林賽），她於初賽僅得小組第3，轉戰復活賽。

Sarah結果在復活賽成功以小組第1名衝線，有驚無險晉級半準決賽，明日下午3時06分起再出場，爭取殺入準決賽。李海恩則無緣晉級。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



李慧詩在今日3時許舉行的初賽亮相，但在小組只得第3名，錯失首兩名直接晉級至半準決賽的資格。

東京奧運直擊︱李慧詩競輪賽登場得小組第3 轉戰復活賽

「女車神」約1小時後轉戰復活賽，跟中國隊的鮑珊菊、澳洲車手麥古樂（Mcculloch Kaarle）等同組。李慧詩起步後首三圈排第5，之後她從外檔加速上前，結果獲得小組首名，晉級明日下午3時06分起展開的半準決賽。

至於在初賽排小組包尾的李海恩，同樣出戰復活賽，她在復活賽第1組出場，但只排小組第4名衝線，無緣晉級。

李慧詩出戰東京奧運女子競輪賽復活賽。（高詩琦攝）

李慧詩躋身周四（5日）的半準決賽。半準決賽分3組，每組頭4名晉級準決賽；12名車手於準決賽分成兩組，每組頭3名晉級決賽，其餘車手跌落7至12名的名次賽。

李慧詩位於半準決賽第一組，與被視為爭金頭號勁敵、德國的艾瑪軒絲同組，其餘對手包括英國的瑪真特、俄羅斯的舒美莉娃、荷蘭的妮辛及烏克蘭的史達列高娃。開賽時間為香港時間下午3時06分。

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李海恩出戰競輪賽復活賽。（高詩琦攝）

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