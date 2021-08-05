東京奧運直擊︱李慧詩競輪賽準決賽出局　轉戰名次賽爭佳績

香港「女車神」李慧詩今（5）日下午再度亮相伊豆單車館，她於女子競輪賽（又稱凱林賽）半準決賽首名晉級，及後再戰準決賽，只能獲得小組第5名，將轉戰今日下午4時37分舉行的名次賽，力爭最佳成績完成賽事。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



▶▶▶緊貼2020東京奧運 最新賽程及消息

「牛下女車神」李慧詩昨（4）日在女子競輪賽初賽僅得小組第3，惟她轉戰復活賽成功首名衝線，「翻生」至今日舉行的半準決賽。

東京奧運直擊︱李慧詩競輪賽復活成功 周四下午誓衝個人第一金

李慧詩出戰競輪賽半準決賽，全力衝金。（高詩琦攝）

今屆賽事半準決賽分3組，每組頭4名晉級準決賽；12名車手於準決賽再分兩組，每組頭3位晉級決賽，爭奪獎牌，其餘車手則跌落7至12名的名次賽。

李慧詩被編入半準決賽第一組，與被視為爭金頭號勁敵、德國的艾瑪軒絲同組，其餘對手包括英國的瑪真特、俄羅斯的舒美莉娃、荷蘭的妮辛及烏克蘭的史達列高娃。

【李慧詩出戰競輪賽半準決賽】

+ 3

李慧詩在半準決賽經抽籤後在首三圈排第1位，進入第四圈她不斷留意後方車手調整戰術，及後最後兩名的妮辛及瑪真特炒車，結果李慧詩順利以小組首名完成，成功晉身下一圈。

這位女車神在不足1小時後再鬥準決賽，在第4名起步的她跟中國隊鍾天使同組，終在被對手包圍「坐包廂」下無法搶前，取得小組第5，未能晉級下一圈，無緣繼2012年倫敦奧運後、再於此項目奪牌而回。不過，李慧詩仍獲得名次賽資格，將於下午4時37分再度上場，爭取最佳成績。

東京奧運．李慧詩｜留過汗水 掉過眼淚 沒退路的奧運 車神不怕

李慧詩出戰競輪賽 一分鐘學識睇邊度係黃金位置｜有片

荷蘭的妮辛跟英國車手瑪真特在半準決賽中炒車。（高詩琦攝）

【李慧詩早前出戰競輪賽復活賽，小組首名衝線晉級】

+ 4

【李慧詩早前出戰競輪賽初賽】

+ 7

【香港歷屆奧運獎牌得主（按圖放大）】

+ 5

【重溫張家朗奪劍擊首金】