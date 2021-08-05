港乒女團奧運奪銅｜杜凱琹獎牌背後的功臣　她倆擁抱是永恆的感動

香港乒乓今日寫下新一頁，杜凱琹、李皓晴及蘇慧音組三人與德國力拼4場，三女終以場數3：1取勝，為香港乒乓取得首面奧運女子獎牌。

說到整個賽事的最佳男主角，教練李靜必然當選。他激情、幽默，大膽的調動燃點了球員意志，也贏得香港人掌聲。

惟在女隊背後也有一名功臣，沒有靜哥的七情上臉，也不會直率噴話，她叫張瑞。

她愛說教，特別在「杜凱琹」的命題裏，花的不只的時間，她用的是歲月心血。

01體育記者 楊宇翹東京直擊



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關於張瑞與杜凱琹的故事，聽過不少遍。惟「杜凱琹打得差》喊》發脾氣》張瑞講道理》杜凱琹知錯》寫字條／親口向瑞姐道歉」的故事線，好像經常發生。

杜凱琹以往很情緒化，她愛哭，也習慣直接顯露不快。幾年前的她，練習時會邊打邊鬧情緒，「發脾氣轉身走人」一招令教練們一頭霧水。最經典一次莫過於2014年世青賽4強，那時候她在團體賽單打落敗，一怒之下衝去場外水池內大哭。

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杜凱琹以往十分情緒化。（楊宇翹攝）

就在她在水池裏嚎哭之際，瑞姐前來，抱着濕透的杜凱琹說：「人人都會落敗，回去反省就可以。」

「一直都是這樣教導」，在東京看過杜凱琹闖進4強，瑞姐這樣說着。

張瑞不如李靜的直截了當，沒有「助語詞」，在席上的她眼見好球就拍拍手，球員失誤了也同樣以掌聲鼓勵；恩威並施、先講道理後懲罰，是張瑞的教學理念，也是這些年來治癒杜凱琹脾氣的方法。

贏贏輸輸，勝負好表面，要做一個成功的運動員，講的是你個心。 張瑞

像今屆混雙賽事，黃鎮廷／杜凱琹8強下馬，杜凱琹賽後哭個不停，就算強忍淚水也按不住失望。就在當日，瑞姐再次讓阿杜明白「人人都會落敗」這個道理：「混雙期望好大，對她對球隊對香港如是，落敗當然難受。問題是，順境波人人也懂，當你不順時要怎樣站起來？贏贏輸輸，勝負好表面，要做一個成功的運動員，講緊的是你個心。」

恩威並施、先講道理後懲罰，是張瑞的教學理念。（楊宇翹攝）

給杜凱琹的安慰與振作

瑞姐直言香港訓練重點於混雙，然而潛移默化，杜凱琹着眼點也落在這個項目。「成日混雙混雙混雙，你現在只有一個項目嗎？」混雙出局當日，瑞姐認為當務之急，這名女生需要的不是安慰：「我跟她說，我覺得你單打有機會，你要『孭起』球隊，為何單打不可以衝擊獎牌？團體不就是有能力突破嗎？」

2014年水池內，杜凱琹需要一句話安慰。

2021年東京奧運，杜凱琹需要一句話振作。

「她（杜凱琹）很在乎我的想法；我就跟她說：我希望你振作，站起來。」

今日，杜凱琹不但站起來，也將在頒獎台上接過奧運銅牌，一圓張瑞的夢。

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張瑞永恆的感動

「有個這個能力，就得要承擔，她成長了明白了」，眼看當日水池裏留下淚痕的小花確實長大成人，瑞姐心裏是難以形容感慨，也是永恆的感動。

完場一刻，女團相擁。杜凱琹最後雙手展開，衝向觀眾席，擁抱那個一直沒有離棄她的張瑞。

「瑞姐從來沒有要求我衝擊什麼，她只想我進步」，杜凱琹說着這也許是一生人只有一次的賽事，張瑞是她的力量。

杜凱琹再道：「多謝⋯⋯多謝瑞姐。」

然而一個擁抱勝萬言。

完場一刻，杜凱琹衝向觀眾席，擁抱那個一直沒有離棄她的張瑞。（楊宇翹攝）

杜凱琹與張瑞相擁後哭成淚人。（楊宇翹攝）

後記：



2015年從張瑞口中聽到杜凱琹跳入水池，我大為震驚。然而這幾年，她在林林總總的賽事落敗後，仍會失落，偶爾繼續發脾氣。



惟在今屆奧運，特別在混雙落敗後，她滿面淚痕走到傳媒前，想說些事但說不出。老實，我真的以為她會哭着走去；但阿杜示意等一等，讓她整理情緒，然後逐字逐字說出感受。



就在剛剛記者會上，杜凱琹在云云鏡頭及傳媒前，跟首次征奧的蘇慧音說以下的話：「你永遠比自己想像中更厲害，要相信自己。」



三女奪銅一刻，我情緒並沒有波動；聽着這席話，淚水卻湧上眼簾。見證一個人的成長，感覺原來很奇妙。



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