東京奧運︱澳洲選手包尾也甘願　為隊友領跑熱血提場終合力奪銅

滿滿隊友的愛，做就一面銅牌誕生！

澳洲運動員德拿（DUBLER Cedric）在十項全能終極戰的1500米賽事，決定犧牲自己爭取排名的機會，為隊友莫朗尼（MOLONEY Ashley）領跑，最後階段更「癲佬」上身激勵對方，終助莫朗尼成功奪銅，十分熱血。



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奧運男子十項全能比賽，昨日來到最後一項1500米，賽前澳洲選手莫朗尼於積分榜穩守季席，但僅領先第4位的美國運動員62分。若他於1500米有任何差池，隨時被對方反超前，失去站上頒獎台的機會。

澳洲選手莫朗尼（右）跟德拿（左）一起參加十項全能賽。（Getty Images）

隊友「癲佬」上身陪衝刺 終創個人最佳成績

莫朗尼的隊友德拿賽前則已確定無緣爭牌，因此他決定犧牲自己，在1500米為莫朗尼擔任領跑員。

現場攝影師就捕捉到德拿在最後衝刺階段，像「瘋子」一樣向隊友吶喊激勵的畫面，結果莫朗尼在賽事跑出個人最佳時間（PB）的4分39.19秒，雖在單項比賽中只排第12，但分數仍得以繼續保住前3，成功奪得銅牌。

德拿在最後一項1500米的衝刺階段瘋狂激勵莫朗尼。（Getty Images）

澳洲選手犧牲自己做就隊友奪銅逐格睇：（按圖放大）

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相反，德拿除了在1500米跑包尾、慢首名運動員超過半分鐘衝線，最終「埋單計數」，他於總成績同樣排最後一名。不過，他賽後沒有感到失落，反而跟莫朗尼一起分享銅牌喜悅；當莫朗尼累得倒在地上，是他上前告訴對方「成功了」，賽後兩人互搭膊頭慶祝，成為今屆奧運其中一瞬感人時刻。

男子十項全能賽最後由加拿大的WARNER Damian贏得金牌。（路透社）

「他的聲音像地獄裏的蝙蝠」

德拿透露跑到中段自己十分激動，「他讓我有點擔心，所以我開始向他尖叫，終於把他帶到了終點。」莫朗尼就表示，已忘記了隊友當時說什麼話，「老實說，我在800米便有點體力透支。我聽到他的聲音在腦海中跳動，就像地獄裏的蝙蝠。但我想只要別跟他差得太遠，我就能堅持住。」

回憶衝線一幕，莫朗尼稱自己望到『PB』標記的一刻，感動落淚，「我不知道該怎麼說那份感覺，天呀，我們做到了。」今屆澳洲首面田徑獎牌，的確是屬於「他們」的。

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