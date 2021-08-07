東京奧運．田徑｜劉詩穎奪中國標槍第一金　創歷史全靠兩大原因

近朱者亦，近墨者黑，環境好壞對人影響甚大。

中國隊在田徑場再添一金，標槍選手劉詩穎以66.34米的成績摘金，成為史上首名標槍奧運冠軍。

劉詩穎奪金，奧運選手村的同房，以及家族生意也「居功至偉」。



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中國田徑隊的劉詩穎與呂會會殺入標槍決賽，27歲的劉詩穎第一擲已擲出66.37米的今季最佳成績，力壓波蘭及澳洲的選手奪金，而呂會會則以63.41米排第5位。

劉詩穎創下歷史，奪得中國史上首面標槍金牌，亦是中國隊在本屆田徑第二項冠軍。無獨有偶，中國兩面金牌同樣來自田項。來自山東煙台的劉詩穎以第一槍的成績奪金，他坦言甚感意外，「我一直希望盡力做好，憑這個成績贏得金牌，我從未想過，我既開心又激動，就像發夢一樣。」

劉詩穎贏得中國史上首面標槍金牌。（Getty Images）

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劉詩穎賽後表示今仗「力已盡」，即使最後一槍被對手超前亦沒有遺憾，坦言奪金亦有幸運成份。

比賽場上，要實力，亦要有隊友加乘，劉詩穎在奧運選手村的同房室友，正是女子鉛球金牌得主鞏立姣，她笑言是吸收了隊友的好運，「當姣姐（鞏立姣）拿金牌後，我笑言：『要沾沾你的旺氣！』，我還坐在她的床上，沒想到真的見效，奪得金牌。」

鞏立姣曾奪奧運銀、銅，今屆終於「儲齊」，更「助攻」隊友劉詩穎一同奪金。（Getty Images）

【重溫鞏立姣英姿】

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劉詩穎取得佳績，亦要歸功她的家族生意，不少眼利網民發現劉詩穎原來是酒店「太子女」，在煙台經營一間旅館，而酒店的名稱恰巧叫「奧運飯店」，網民建議如今可以改名做「奧運冠軍飯店」。

家族經營「奧運飯店」，劉詩穎贏得奧運金牌；若以這個邏輯，住在香港奧運站的人，說不定能夠出產下一個奧運金牌得主呢？

劉詩穎原來家中經營旅館，正正叫「奧運飯店」。（Getty Images）

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