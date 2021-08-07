東京奧運︱中國女接力隊竟敗在消毒液？　齊梳哪吒頭有莫大原因

中國女子接力隊昨（6日）晚出戰4X100米決賽，4位女將一起以「哪吒頭」現身，令人眼前一亮，賽後她們透露別有原因。



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中國女子接力隊昨日出戰4X100米決賽，結果梁小靜、葛曼棋、黃瑰芬和韋永麗合力跑出42.71秒，以第6名完成；於女子百米飛人包辦金、銀、銅牌的牙買加則以41.02秒奪冠，亞軍及季軍分別是美國及英國隊。

中國隊雖無緣獎牌，但這已是女子接力隊時隔21年來，再度殺入4X100米決賽；第6名的成績，也是中國隊史上最佳。

然而中國隊在比賽第二、三棒時交接不太順暢，梁小靜解釋是「噴了消毒液，手太滑了。」隊友葛曼棋則稱：「抓了兩次才抓穩，交接後心裏也舒一口氣。」

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令人更注目的是，4位女將在決賽都在頭頂綁兩個小髻、梳了「哪吒頭」，十分有中國特色。她們賽後解釋，是希望用髮型「震驚全場」，也寓意能像哪吒一樣「腳踏風火輪」，跑出好成績。

雖然造型花費了她們不少時間，甚至更為此化妝，但原來是為了放鬆心情。「我們想把注意力轉移，比賽中完全沒有壓力，享受比賽。也想證明中國女子接力隊是最棒的，把最好的形象展現出來。」

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