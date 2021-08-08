東京奧運．競輪｜英國車神奇招創歷史　豬對手只顧後方慢駛累街坊

如果你有留意賽馬，或者愛好日本賽馬遊戲，聽過有一種戰術叫「大逃」，一出閘立刻狂放。如此奇襲，今天出現在奧運場地單車上，偷襲得手。

英國車神堅尼在男子競輪衛冕，把握對手犯錯，以大逃戰術奇襲得手。緊張刺激的集體衝線，變成個人表演。



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因為香港車神李慧詩，大家多加留意競輪，感受到6名車手高速「鬥爆」，過終點如何刺激。東奧男子競輪決賽，高手雲集，如衛冕車手兼歷屆累積6金的英國車手堅尼（Jason Kenny），及上屆奪銅的馬來西亞車手阿旺（Mohd Azizulhasni AWANG）。今場關鍵，卻在上屆得第10名的澳洲車手加拉沙（Matthew Glaetzer）身上。

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你沒看錯，這是堅尼的競輪決賽相片，其他車手「塵都冇得食」。（路透社）

領航車開動，6名車手排成一字長蛇陣，堅尼先行，加拉沙在第2位。尚餘4圈，堅尼與加拉沙不時回頭，留意後方動靜，堅尼卻察覺異樣。尚餘差不多3圈，堅尼隨領航車慢慢加快，加拉沙卻只顧回望，未有加速跟隨。由於其他跟隨車手，在領航車離開前不得爬頭，只能盼望加拉沙「醒水」，可惜他「執迷不悟」，顧後不瞻前，車群被迫齊齊慢車。堅尼回頭發現距離變遠，機不可失，趁領航車離開便立即發力狂衝。

集體衝刺，變成堅尼（中）個人表演。阿旺（左）雖得到銀牌，較上屆進步，仍有一點失望。（路透社）

「一出閘」，堅尼領先車群達七、八個車位，上演「大逃」奇襲，車群根本反應不來。堅尼一度帶先接近整整一個彎，後方車群的車手意識到「出事」，慌忙追趕。

阿旺滿懷希望衝金，可惜中伏。（Getty Images）

「大逃」戰略，十居其九變成自殺式狂放。堅尼出奇制敵，帶離太多，毋懼風阻，令競輪賽中常見的搶位、轉彎、夾擊，統統消失，變成「五個追一個」。直至最後一圈，堅尼已穩操勝券，主車群只能重新回到典型競輪，爭奪銀牌。堅尼雖然先發制人，但一人承受強勁風阻，能夠爆足3圈強勢衝線，盡現速耐力。

阿旺壓過荷蘭的車手拿菲利臣（Harrie LAVREYSEN），奪得銀牌，但衝線後不禁搖頭。他本對金牌虎視眈眈，希望為馬來西亞取得歷來第一面奧運金牌。

堅尼超越凱爾、韋堅斯等前輩，累積7金成為英國史上最多金牌運動員。（Getty Images）

堅尼贏得精彩，自2008年北京奧運，每屆都有金牌到手，今回藉競輪奪金，累積第7面金牌，成為英國歷來奪得最多奧運金牌的運動員。

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