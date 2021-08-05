東京奧運直擊︱李慧詩競輪賽奪第8名　明日轉戰爭先賽再衝金

「牛下女車神」李慧詩今（5）日於伊豆單車館出戰女子競輪賽（又稱凱林賽），她在準決賽「坐包廂」下未能突圍，轉鬥名次賽。

Sarah在名次賽結果以第2名衝線，總成績得第8完成賽事，她明日會轉戰女子爭先賽，繼續力爭個人第一面奧運金牌。

01體育記者高詩琦、楊宇翹 東京直擊



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「牛下女車神」李慧詩昨（4）日有驚無險晉級半準決賽，她今日首戰順利過關，但在準決賽奮戰下被對手包圍，未能衝刺搶前，結果只得小組第5位，跌名爭奪第7至12名的名次賽。

東京奧運直擊︱李慧詩競輪賽復活成功 周四下午誓衝個人第一金

東京奧運直擊︱李慧詩競輪賽準決賽出局 轉戰名次賽爭佳績

李慧詩競輪賽準決賽未能晉級。（高詩琦攝）

李慧詩在名次賽遇上德國車手軒絲（Emma Hinze）、中國鍾天使、澳洲的麥古樂（McCULLOCH Kaarle）。排第3位起步的她，在尾二圈發力，最後一圈再衝刺，結果以第2名衝線，總成績位列第8。

至於競輪賽金牌則由荷蘭車手布拉斯賓寧絲（Shanne Braspennincx）奪得，新西蘭的安祖絲（Ellesse Andrews）及加拿大的真妮絲特（Lauriane Genest）則分別贏得銀牌及銅牌。

港隊總教練沈金康相信李慧詩明日在爭先賽能有好表現。（高詩琦攝）

賽後港隊總教練沈金康指競輪賽場上變化大，今屆殺出不少新運動員，她們戰術有別過往、會主動進攻，加上Sarah有點緊張，即使有體力也沒辦法使用，未能輕易搶前。

「她主動一點的話，就不會有往後結果。戰術上是有點失誤，但這不是李慧詩的問題，教練團亦已充份準備。可是始終她有18個月沒有參加具競爭性的比賽，需要時間適應及進入比賽狀態。」

Sarah明日下午2時30分會轉戰女子爭先賽資格賽，繼續力爭個人第一面奧運金牌。沈金康稱相信李慧詩能調整心態，屆時只要在200米計時賽的成績靠前，比賽自然能輕鬆一點，但絕不會輕視任何對手。「她情緒很穩定，請大家放心。」

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