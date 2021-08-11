美斯加盟PSG｜波衫官網上架極速售罄　新球衣號碼回到最初的起點

美斯昨（10日）加盟法甲豪門巴黎聖日耳門（PSG），將會穿上30號球衣。PSG官網隨即將美斯的新波衫上架，極速售罄！現時官網只餘女裝及童裝的美斯球衣預售，最快都要9月後發貨。

早前有傳PSG球星尼馬願向美斯讓出10號球衣，但遭美斯拒絕。美斯最後挑選了30號球衣，這是他當年在巴塞隆拿出道的第一個號碼。



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美斯04/05球季在巴塞出道時，正是身穿30號球衣，巧合的是，當年身穿10號球衣的也是巴西球員，那人是朗拿甸奴。（資料圖片/Getty Images）

6屆金球獎得主美斯駕臨PSG，令這支法甲球會的球迷瘋狂，他們除了在機場、球場及酒店迎接美斯外，當然想馬上買到美斯的新球衣。當PSG官方宣布美斯加盟後，官方商店亦將美斯的30號球衣上架，但極速被掃清！有球迷在網上留言，將球衣放入「購物車」時仍有貨，但到付款時就已售罄。

美斯與PSG主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）一同出席簽約儀式。（PSG Twitter）

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外國傳媒未有一致的售罄時間，有的說30分鐘內，有的說20分鐘內，更有些Twitter帳號表示美斯球衣在幾秒內賣光。現時PSG官網只有美斯球衣的女裝及童裝預售，最快都要到9月才有貨。

美斯的球衣開售不久已經賣光了。（Twitter）

美斯在巴塞及阿根廷國家隊長時間穿上10號球衣，有傳PSG球星尼馬願意開美斯讓出10號球衣，但遭美斯拒絕。美斯最後選擇了30號球衣，這是美斯在巴塞一隊的第一個號碼。美斯在04/05球季於巴塞出道，之後到05/06球季也是穿起30號球衣，直至06/07球季轉穿19號。

美斯的巴塞生涯由30號開始，如今來到PSG開展職業生涯新一章，也選擇以此號碼為開始。

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尼馬與美斯在PSG再做隊友。（資料圖片／Getty Images）

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