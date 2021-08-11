美斯加盟PSG｜誠意與天時加尼馬幫手　轉會專家披露世紀簽約內幕

尼馬都有幫手？

美斯昨（10日）日落實加盟巴黎聖日耳門（PSG），究竟這宗轟動球壇的簽約是如何落實？專攻轉會消息的體育記者Fabrizio Romano為英國《衛報》撰文，詳述細節，得悉美斯離開巴塞隆拿後，PSG在上周四（5日）晚直接接觸美斯的父親，PSG主席艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）在早階段就加入談判，顯示誠意，而PSG球星尼馬亦有私下勸美斯加盟。



相信美斯永遠不會忘記8月5日，他經歷了一次人生大變。美斯父子度假後歸來，他們一心打算與巴塞續約5年；當時的計劃是，巴塞預備好在8月5日晚上8時對外公布，美斯與球會共渡時艱，簽約5年但只收兩年人工。怎料當日巴塞會長拿樸達（Joan Laporta）告訴美斯，西甲的薪酬上限制度令到巴塞無法為美斯註冊。美斯獲悉後感到震驚及心煩意亂。

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8月5日晚上，巴塞宣布美斯離隊。同時，PSG體育總監李安納度（Leonardo Araujo）直接聯絡美斯的父親。通常轉會都會透過中間人或經理人，但李安納度決定直接一點，希望搶先羅致美斯。當晚，美斯的律師及PSG主席艾卡利法都加入談判。艾卡利法的加入象徵PSG對此事何等重視及着緊！美斯父親都很欣賞PSG的誠意，而美斯亦有跟PSG教練普捷天奴聯絡。

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美斯父親、美斯律師、李安納度及艾卡利法的談判在8月6日繼續。雙方很快就薪金達成協議，稅後年薪3500萬歐元，為期兩年，還有多一年續約選項。不過，雙方在稅務及贊助方面花了很多小時談判。他們還談到歐洲足協財政公平政策，但PSG方面表示很有信心，未驚過！美斯的合約與尼馬的同樣有歐聯冠軍獎金條款。

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8月7日早上，雙方達成口頭協議，PSG的法律團隊準備正式合約。8月8日早上，PSG將合約傳送給美斯一方，就在美斯召開告別巴塞記者會前不久。儘管美斯在記者會否認與PSG達成協議，但雙方實際上已有共識。美斯的律師表示要兩日時間審視合約細節，到8月9日晚大致完成，到8月10日早上10時，一切確認。美斯之後帶同家人坐飛機，前往巴黎落實轉會。

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PSG的更衣室在8月6日已經慶祝美斯來投，因為尼馬向隊友公布，美斯的加盟已經十拿九穩。其實，由8月5日晚起，尼馬的角色就像PSG董事局一員那樣，與美斯保持聯繫，推動轉會。能夠跟舊友重逢，美斯當然心動。不過，在今年4月，美斯曾明確向PSG表明留效巴塞，他亦有告訴曼城不會離隊，直至拿樸達告訴他無法註冊前，美斯都一心一意續約。

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PSG簽到美斯，還有一點天時之利，兩大競爭對手都沒有閒暇加入爭奪戰。那時曼城剛好簽了基亞利殊，領隊哥迪奧拿亦很滿意這位新10號球員，就算球會有餘力餘錢推動另一單大轉會，哥帥也是傾向羅致哈利卡尼。另一隊潛在競爭對手車路士則投入盧卡古的轉會中，未有參與。

結果，PSG由8月5日起接洽美斯，到8月10日便公開宣布落實簽約，前後用了6日時間。

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