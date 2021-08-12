港超聯︱理文將不甘化野心　顏樂楓亞協誓全力一擊：勿讓自己後悔

理文上季經歷猶如坐「過山車」，先陷入菁英盃風波、再傷兵困擾失去爭標機會；惟季尾在爭標組連贏三場奪季、亞協盃同樣全勝出線，新季似乎值得期待。

「黃黑軍團」自然想爭標，但也有更重要的任務，就是於10月下旬代表香港，出戰亞協盃跨區決賽。奧運熱潮令香港運動員廣受注目，主教練陳曉明希望大眾把視線轉向香港足球，「我們也是香港運動員，也有代表香港的使命。」



季前有沙普夫跟梁嘉恆等離隊的理文，新季陣容變化不大。援將洛迪古斯、亞哥斯達、金承龍、基華尼頓及荷西安祖全部留效，惟韓援金承龍正受隔離，今日未趕及參與操練。

「黃黑軍團」今屆班費約2200萬，助教李恆匯由東方來投，代替回鄉就讀專業教練牌照課程的佐迪；前愉園小將翁煦濤加盟，預料於菁英盃獲較多上陣機會。而除了早已公布的中場迪高外，理文亦有望簽入一位巴西籍前鋒，「他未曾踢過港超，希望有驚喜。」主教練陳曉明說。

理文維持上季大部份人腳，主力球員僅得沙普夫及梁嘉恆離隊。（袁志浩攝）

心有不甘 望跟傑志抗衡

由陳曉明率領的教練團踏入於理文的第四季，上季這位教頭明言是「收成期」，惟結果因菁英盃風波及傷兵問題無緣問鼎錦標。他相信對球員有一定影響，「有不甘心，野心會更大。今季目標會更高，要染指聯賽冠軍及其他盃賽。希望至少有個完整的球季，讓球隊在正常部署下爭標。」

陳曉明執掌理文第四季，上季未能如願「收成」，今季又會如何？（袁志浩攝）

去季傑志在簽入射手丹恩奴域下，以將近無敵姿態勇奪港超。不過陳曉明深信球隊班底逐漸穩定，有力跟對方抗衡。「上季雙方對壘很緊湊，起碼我們有力一爭。當時我們有球員受傷，今季再增兵，相信實力有增無減。只要大家維持進步，以這個走勢，會是五五波。」

傑志去季以將近無敵姿態勇奪港超，回顧2020/2021港超聯賽季數據：哪隊最慢熱？哪隊入球效率最高？（按圖放大）

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劍指亞協總決賽 「有代表香港的使命」

理文6月於亞協盃分組賽晉級，經抽籤後將跳過跨區總決賽、直入跨區決賽作客中亞區或南亞區冠軍的勝方，爭奪總決賽席位。陳曉明重申會「Dream Big」，明言要挑戰西亞球隊，把奧運熱潮延續下去，「希望打入總決賽的話，大家也會支持。我們也是香港運動員，有代表香港的使命，一定會做好自己的崗位。」

理文早前創下隊史，於亞協盃分組賽3戰全勝出線：（按圖放大）

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在亞協盃未改制前，香港先後有南華及傑志殺入亞協四強，惟結果都未能更進一步。理文今次勇闖跨區決賽，理論上已追平香港球隊史上最佳成績。副隊長顏樂楓期待跟球會攜手創造歷史，更視此為「一生人一次」的機會。「如果不好好把握，我一定會很後悔，全力一擊吧。」

理文副隊長顏樂楓，直言殺入亞協盃總決賽的機會「一生只得一次」，自己會好好把握。（袁志浩攝）

跨區決賽將於10月20日上演，理文雖能透過季初的菁英盃熱身，惟賽事會在海外進行，屆時回港後必需隔離，陳曉明指球會暫未跟政府相討有關防疫安排，希望能參考奧運運動員回港後的做法，將影響減到最低。

班費超過2000萬的理文開操，即睇各球員近況：（按圖放大）

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